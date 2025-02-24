Челябинск из-за снегопада сковали 9-балльные пробки, взлетели цены на такси. Карта

24 февраля 2025 в 18:07 Размер текста - 17 +

Из-за снегопада в Челябинске пробки составили девять баллов, а цены на такси взлетели вдвое Фото: Илья Московец © URA.RU В Челябинске из-за снегопада 24 февраля на дорогах образовались пробки в девять баллов. Цены на такси при этом выросли в два раза, передает корреспондент URA.RU. «Из-за снегопада стоимость поездки по городу выросла в два раза. От Публичной библиотеки до ЮУрГУ цена выросла со 170 до 372 рублей, до Северо-Запада — с 300 до 619 рублей, а до ЧМЗ — с 380 до 656 рублей», — передает корреспондент URA.RU. В сравнении указаны цены в то же время дня при погоде без осадков. Пробки наблюдаются в центральной части Челябинска и ЧТЗ, а также Курчатовском и Советском районах. Наиболее плотное движение на улицах Энгельса, Труда, Худякова, Воровского, Цвиллинга и проспектах Ленина и Победы. Метель обрушилась на Челябинск около 16:00. Спустя час на улицах образовался снежный накат. Пробки из-за снегопада достигли девяти баллов сервис «Яндекс Карты» карта: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске из-за снегопада 24 февраля на дорогах образовались пробки в девять баллов. Цены на такси при этом выросли в два раза, передает корреспондент URA.RU. «Из-за снегопада стоимость поездки по городу выросла в два раза. От Публичной библиотеки до ЮУрГУ цена выросла со 170 до 372 рублей, до Северо-Запада — с 300 до 619 рублей, а до ЧМЗ — с 380 до 656 рублей», — передает корреспондент URA.RU. В сравнении указаны цены в то же время дня при погоде без осадков. Пробки наблюдаются в центральной части Челябинска и ЧТЗ, а также Курчатовском и Советском районах. Наиболее плотное движение на улицах Энгельса, Труда, Худякова, Воровского, Цвиллинга и проспектах Ленина и Победы. Метель обрушилась на Челябинск около 16:00. Спустя час на улицах образовался снежный накат.