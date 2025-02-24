Челябинск из-за снегопада сковали 9-балльные пробки, взлетели цены на такси. Карта

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Из-за снегопада в Челябинске пробки составили девять баллов, а цены на такси взлетели вдвое Фото:

В Челябинске из-за снегопада 24 февраля на дорогах образовались пробки в девять баллов. Цены на такси при этом выросли в два раза, передает корреспондент URA.RU.

«Из-за снегопада стоимость поездки по городу выросла в два раза. От Публичной библиотеки до ЮУрГУ цена выросла со 170 до 372 рублей, до Северо-Запада — с 300 до 619 рублей, а до ЧМЗ — с 380 до 656 рублей», — передает корреспондент URA.RU. В сравнении указаны цены в то же время дня при погоде без осадков.

Пробки наблюдаются в центральной части Челябинска и ЧТЗ, а также Курчатовском и Советском районах. Наиболее плотное движение на улицах Энгельса, Труда, Худякова, Воровского, Цвиллинга и проспектах Ленина и Победы. Метель обрушилась на Челябинск около 16:00. Спустя час на улицах образовался снежный накат.

Пробки из-за снегопада достигли девяти баллов
Пробки из-за снегопада достигли девяти баллов

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В Челябинске из-за снегопада 24 февраля на дорогах образовались пробки в девять баллов. Цены на такси при этом выросли в два раза, передает корреспондент URA.RU. «Из-за снегопада стоимость поездки по городу выросла в два раза. От Публичной библиотеки до ЮУрГУ цена выросла со 170 до 372 рублей, до Северо-Запада — с 300 до 619 рублей, а до ЧМЗ — с 380 до 656 рублей», — передает корреспондент URA.RU. В сравнении указаны цены в то же время дня при погоде без осадков. Пробки наблюдаются в центральной части Челябинска и ЧТЗ, а также Курчатовском и Советском районах. Наиболее плотное движение на улицах Энгельса, Труда, Худякова, Воровского, Цвиллинга и проспектах Ленина и Победы. Метель обрушилась на Челябинск около 16:00. Спустя час на улицах образовался снежный накат.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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