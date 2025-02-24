Свердловские депутаты спросят губернатора про мигрантов, экологию и бойцов СВО

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Вопросы депутаты утвердят на заседании заксобрания 25 февраля
Вопросы депутаты утвердят на заседании заксобрания 25 февраля Фото:

Среди вопросов, которые депутаты свердловского заксобрания готовят губернатору Евгению Куйвашеву перед его годовым отчетом, будут темы про преступность среди мигрантов, качество водоснабжения и реабилитацию бойцов СВО. По данным URA.RU, всего 14 тем — от каждой фракции и комитетов.

Подготовка вопросов для главы региона от парламентариев — традиционная ежегодная процедура. В этом году Куйвашева будут спрашивать про подготовку кадров для агропромышленного комплекса (как и везде, людей здесь не хватает), о профилактике правонарушений, в том числе со стороны мигрантов, о развитии экологического туризма, мерах по увеличению жилищного строительства, о кредитах для малого и среднего бизнеса, про восстановление сгоревших лесов (все помнят масштабные пожары в 2023 году).

Другие темы — как организуются система реабилитации ветеранов СВО и содействие в трудоустройстве; когда по всему региону будет качественное водоснабжение; какие принимаются меры по борьбе с кибермошенниками. Еще один вопрос касается жилищных прав детей сирот. Вопросы утвердят на заседании заксобрания 25 февраля, а после отправят в аппарат губернатора. Предполагается, что отчитываться по ним Куйвашев будет в июне.

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Среди вопросов, которые депутаты свердловского заксобрания готовят губернатору Евгению Куйвашеву перед его годовым отчетом, будут темы про преступность среди мигрантов, качество водоснабжения и реабилитацию бойцов СВО. По данным URA.RU, всего 14 тем — от каждой фракции и комитетов. Подготовка вопросов для главы региона от парламентариев — традиционная ежегодная процедура. В этом году Куйвашева будут спрашивать про подготовку кадров для агропромышленного комплекса (как и везде, людей здесь не хватает), о профилактике правонарушений, в том числе со стороны мигрантов, о развитии экологического туризма, мерах по увеличению жилищного строительства, о кредитах для малого и среднего бизнеса, про восстановление сгоревших лесов (все помнят масштабные пожары в 2023 году). Другие темы — как организуются система реабилитации ветеранов СВО и содействие в трудоустройстве; когда по всему региону будет качественное водоснабжение; какие принимаются меры по борьбе с кибермошенниками. Еще один вопрос касается жилищных прав детей сирот. Вопросы утвердят на заседании заксобрания 25 февраля, а после отправят в аппарат губернатора. Предполагается, что отчитываться по ним Куйвашев будет в июне.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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