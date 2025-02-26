В ДТП в Челябинской области погибает в четыре раза больше мужчин, чем женщин

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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По статистике мужчины умирают в авариях в четыре раза чаще женщин Фото:

В авариях, которые зафиксированы на территории Челябинской области, мужчины погибают в четыре раза чаще, чем женщины. Об этом сообщил начальник управления ГИБДД по региону Иван Путков, передает корреспондент URA.RU.

«За последние несколько лет снижается количество смертельных исходов в результате аварий. В целом по статистике в ДТП погибает около 20% женщин и 80% мужчин», — отметил Путков.

Путков добавил, что за последние несколько лет в регионе существенно выросла интенсивность дорожного движения. Он связал данную тенденцию с целым рядом причин, среди которых развитие экономики и транспортного сообщения между городами, а также отмена авиаперелетов на ряд южных направлений. Также он отметил об ухудшении эмоционального состояния водителей, которые все больше начали торопиться и пренебрегать простейшими правилами безопасности.

Челябинцам презентовали анонимный чат-бот в Telegram для информирования сотрудников ГАИ о пьяных водителях на дороге. Бота можно найти в мессенджере telegram, набрав в поисковой строке — beZdtp74_bot, он работает пока в тестовом режиме.

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В авариях, которые зафиксированы на территории Челябинской области, мужчины погибают в четыре раза чаще, чем женщины. Об этом сообщил начальник управления ГИБДД по региону Иван Путков, передает корреспондент URA.RU. «За последние несколько лет снижается количество смертельных исходов в результате аварий. В целом по статистике в ДТП погибает около 20% женщин и 80% мужчин», — отметил Путков. Путков добавил, что за последние несколько лет в регионе существенно выросла интенсивность дорожного движения. Он связал данную тенденцию с целым рядом причин, среди которых развитие экономики и транспортного сообщения между городами, а также отмена авиаперелетов на ряд южных направлений. Также он отметил об ухудшении эмоционального состояния водителей, которые все больше начали торопиться и пренебрегать простейшими правилами безопасности. Челябинцам презентовали анонимный чат-бот в Telegram для информирования сотрудников ГАИ о пьяных водителях на дороге. Бота можно найти в мессенджере telegram, набрав в поисковой строке — beZdtp74_bot, он работает пока в тестовом режиме.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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