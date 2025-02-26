В России с 1 марта изменится схема платы за отопление: зимой придется платить больше

С 1 марта 2025 года в России начнут действовать изменения в порядке взимания платы за отопление, предусмотренные постановлением правительства. Эти поправки внесены в «Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах».
В регионах, где ранее оплата тепла производилась по фактическому потреблению, утрачивается возможность перехода на равномерные платежи на протяжении всего года. Регионы, где уже действует схема равномерных платежей, могут выбрать, продолжать ли ее или перейти на оплату по факту.
«Однако при данном подходе есть и минусы: в зимнее время платежи будут повыше, и у незащищенных групп населения могут начать накапливаться долги перед коммунальщиками», — считает юрист, эксперт по городской инфраструктуре и ЖКХ Андрей Фрадкин. Его слова приводит РБК. В свою очередь, Москва сохраняет уникальный метод расчета — по среднемесячному объему потребления за последние пять лет.
Также при расчете размера платы за коммунальные услуги теперь будут использоваться сведения о площади недвижимости из государственного технического учета и Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Все эти изменения не влияют на систему установления тарифов, которые рассчитываются, обосновываются и утверждаются органами власти и отдельно от нововведений, связанных с порядком оплаты услуг.
Изменения в порядке взимания платы за отопление в России были введены в ответ на критику старой системы, которая считалась менее прозрачной и сложной для понимания гражданами и управляющими компаниями. Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева подчеркивала преимущества оплаты по фактическому потреблению за его прозрачность и понятность в расчетах.
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