Доля ипотечных сделок в Перми упала до рекордного минимума

В Перми в январе 2025 года только 59% квартир в новостройках были приобретены при помощи ипотеки. Это самый низкий показатель за последние несколько лет, сообщили URA.RU специалисты сервиса цифровой аналитики «Объектив.рф».
«В Перми в январе 2025 года только 59% сделок по договорам долевого участия были совершены с привлечением кредитных средств», — сообщили аналитики сервиса. Уточняется, что в целом в 2024 году ипотечных сделок оказалась ненамного меньше, чем в 2023 году.
По словам аналитиков, сейчас большей популярностью пользуется рассрочка от застройщика. Но этот инструмент не позволяет девелоперам выполнять план по наполнению эскроу-счетов и снижать кредитную нагрузку по проектному финансированию. Эксперты отметили, что ипотека перестала пользоваться популярностью из-за ставки, которая держится на уровне 29%, и первоначального взноса в размере 50% от стоимости жилья. Если снизить первоначальный взнос, жилищные кредиты станут доступнее, считают аналитики.
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