26 февраля 2025

Доля ипотечных сделок в Перми упала до рекордного минимума

© Служба новостей «URA.RU»
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Пермяки стали реже брать ипотеку
Пермяки стали реже брать ипотеку Фото:

В Перми в январе 2025 года только 59% квартир в новостройках были приобретены при помощи ипотеки. Это самый низкий показатель за последние несколько лет, сообщили URA.RU специалисты сервиса цифровой аналитики «Объектив.рф».

«В Перми в январе 2025 года только 59% сделок по договорам долевого участия были совершены с привлечением кредитных средств», — сообщили аналитики сервиса. Уточняется, что в целом в 2024 году ипотечных сделок оказалась ненамного меньше, чем в 2023 году.

По словам аналитиков, сейчас большей популярностью пользуется рассрочка от застройщика. Но этот инструмент не позволяет девелоперам выполнять план по наполнению эскроу-счетов и снижать кредитную нагрузку по проектному финансированию. Эксперты отметили, что ипотека перестала пользоваться популярностью из-за ставки, которая держится на уровне 29%, и первоначального взноса в размере 50% от стоимости жилья. Если снизить первоначальный взнос, жилищные кредиты станут доступнее, считают аналитики.

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В Перми в январе 2025 года только 59% квартир в новостройках были приобретены при помощи ипотеки. Это самый низкий показатель за последние несколько лет, сообщили URA.RU специалисты сервиса цифровой аналитики «Объектив.рф». «В Перми в январе 2025 года только 59% сделок по договорам долевого участия были совершены с привлечением кредитных средств», — сообщили аналитики сервиса. Уточняется, что в целом в 2024 году ипотечных сделок оказалась ненамного меньше, чем в 2023 году. По словам аналитиков, сейчас большей популярностью пользуется рассрочка от застройщика. Но этот инструмент не позволяет девелоперам выполнять план по наполнению эскроу-счетов и снижать кредитную нагрузку по проектному финансированию. Эксперты отметили, что ипотека перестала пользоваться популярностью из-за ставки, которая держится на уровне 29%, и первоначального взноса в размере 50% от стоимости жилья. Если снизить первоначальный взнос, жилищные кредиты станут доступнее, считают аналитики.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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