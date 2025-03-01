Shot: владельцу Домодедово Дмитрию Каменщику закрыли выезд из России

Владельцу аэропорта Домодедово Дмитрию Каменщику и миллиардеру Валерию Когану закрыли выезд из России. Это произошло из-за скандала, связанного с выводом 18 миллиардов рублей за границу под видом погашения займов, утверждает telegram-канал Shot.
«Дмитрию Каменщику закрыли выезд из России», — говорится в публикации. Там добавили, что также выезд запрещен и для его партнера — Валерия Когана. Запрет связан со скандалом, касающимся вывода 18 миллиардов рублей за пределы страны под предлогом погашения задолженности.
Планируется, что аэропорт перейдет в собственность Росавиации. Арбитражный суд Московской области арестовал все активы группы компаний «Домодедово». Каменщик является резидентом Турции и ОАЭ, а Коган — Израиля.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.