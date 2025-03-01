Shot: владельцу Домодедово Дмитрию Каменщику закрыли выезд из России

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Каменщик резидент Турции и ОАЭ, пишет Shot
Каменщик резидент Турции и ОАЭ, пишет Shot Фото:

Владельцу аэропорта Домодедово Дмитрию Каменщику и миллиардеру Валерию Когану закрыли выезд из России. Это произошло из-за скандала, связанного с выводом 18 миллиардов рублей за границу под видом погашения займов, утверждает telegram-канал Shot. 

«Дмитрию Каменщику закрыли выезд из России», — говорится в публикации. Там добавили, что также выезд запрещен и для его партнера — Валерия Когана. Запрет связан со скандалом, касающимся вывода 18 миллиардов рублей за пределы страны под предлогом погашения задолженности.

Планируется, что аэропорт перейдет в собственность Росавиации. Арбитражный суд Московской области арестовал все активы группы компаний «Домодедово». Каменщик является резидентом Турции и ОАЭ, а Коган — Израиля.

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Владельцу аэропорта Домодедово Дмитрию Каменщику и миллиардеру Валерию Когану закрыли выезд из России. Это произошло из-за скандала, связанного с выводом 18 миллиардов рублей за границу под видом погашения займов, утверждает telegram-канал Shot.  «Дмитрию Каменщику закрыли выезд из России», — говорится в публикации. Там добавили, что также выезд запрещен и для его партнера — Валерия Когана. Запрет связан со скандалом, касающимся вывода 18 миллиардов рублей за пределы страны под предлогом погашения задолженности. Планируется, что аэропорт перейдет в собственность Росавиации. Арбитражный суд Московской области арестовал все активы группы компаний «Домодедово». Каменщик является резидентом Турции и ОАЭ, а Коган — Израиля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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