07 марта 2025

Почетными гражданами Перми станут 35 участников Великой Отечественной войны

© Служба новостей «URA.RU»
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Все муниципалитеты Пермского края в 2025 году наградят почетным званием ветеранов
Все муниципалитеты Пермского края в 2025 году наградят почетным званием ветеранов Фото:

В 2025 году звание «Почетный гражданин города Перми» будет присвоено 35 ветеранам Великой Отечественной войны. Проект решения о присвоении звания внесен в Пермскую городскую думу.

«Как свидетельствует документ, „за героизм и самоотверженность, и в ознаменование 80-й годовщины Великой Победы“, почетным званием наградят 35 пермяков, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Более того, ветеранам оформят денежные выплаты», — пишет «Коммерсант-Прикамье».

Ранее URA.RU сообщало, что мэр города Эдуард Соснин предложил изменить правила присвоения звания «Почетный гражданин Перми». Согласно изменениям, в год 80-летия Победы почетное звание получат только ветераны Великой Отечественной войны. Раньше звание «Почетный гражданин» присваивалось жителям города из числа политиков, общественных деятелей, ученых, спортсменов и бизнесменов.

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В 2025 году звание «Почетный гражданин города Перми» будет присвоено 35 ветеранам Великой Отечественной войны. Проект решения о присвоении звания внесен в Пермскую городскую думу. «Как свидетельствует документ, „за героизм и самоотверженность, и в ознаменование 80-й годовщины Великой Победы“, почетным званием наградят 35 пермяков, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Более того, ветеранам оформят денежные выплаты», — пишет «Коммерсант-Прикамье». Ранее URA.RU сообщало, что мэр города Эдуард Соснин предложил изменить правила присвоения звания «Почетный гражданин Перми». Согласно изменениям, в год 80-летия Победы почетное звание получат только ветераны Великой Отечественной войны. Раньше звание «Почетный гражданин» присваивалось жителям города из числа политиков, общественных деятелей, ученых, спортсменов и бизнесменов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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