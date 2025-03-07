Почетными гражданами Перми станут 35 участников Великой Отечественной войны

В 2025 году звание «Почетный гражданин города Перми» будет присвоено 35 ветеранам Великой Отечественной войны. Проект решения о присвоении звания внесен в Пермскую городскую думу.
«Как свидетельствует документ, „за героизм и самоотверженность, и в ознаменование 80-й годовщины Великой Победы“, почетным званием наградят 35 пермяков, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Более того, ветеранам оформят денежные выплаты», — пишет «Коммерсант-Прикамье».
Ранее URA.RU сообщало, что мэр города Эдуард Соснин предложил изменить правила присвоения звания «Почетный гражданин Перми». Согласно изменениям, в год 80-летия Победы почетное звание получат только ветераны Великой Отечественной войны. Раньше звание «Почетный гражданин» присваивалось жителям города из числа политиков, общественных деятелей, ученых, спортсменов и бизнесменов.
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