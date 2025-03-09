09 марта 2025

Фанатам «Автомобилиста» аннулировали билеты на матч на «УГМК-Арене»

© Служба новостей «URA.RU»
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Проблема с билетами на матч носит не массовый характер
Проблема с билетами на матч носит не массовый характер Фото:

Некоторым фанатам хоккейного клуба «Автомобилист» (Екатеринбург) аннулировали билеты на матч родной команды с ЦСКА. Об этом рассказал один из болельщиков в соцсетях. Состязание в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) пройдет 10 марта на «УГМК-Арене». 

«Билет был куплен, чек об оплате есть, на почту пришло сообщение от клуба об оплате, сейчас такое сообщение получил», — пишет Руслан. В письме от КРК «Уралец» сказано, что у молодого человека не прошла оплата, а билетов нет. С аналогичной проблемой столкнулись еще четыре человека, говорит другой любитель хоккея.

Позже представители «Автомобилиста» уточнили, что на сайте, где продавались билеты, произошел сбой и заказ не был сформирован. «В данной ситуации мы вернем вам средства в полном объеме, необходимо лишь подать заявление», — уточняет представитель хоккейного клуба.

В telegram-канале фанатов обсуждают, что подобные накладки есть не у всех. Если человеку пришел билет, а не только платежная квитанция, то попасть на матч можно спокойно.

URA.RU направило запрос в пресс-службу «Автомобилиста». Ответ ожидается.

Мачт пройдет 10 марта, билеты на него раскупили за пару часов, а сайт клуба даже не выдержал наплыва желающих. Новая ледовая арена является крупнейшим крытым спортивным объектом на Урале.

Такое сообщение пришло одному из болельщиков в день матча
Такое сообщение пришло одному из болельщиков в день матча
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Некоторым фанатам хоккейного клуба «Автомобилист» (Екатеринбург) аннулировали билеты на матч родной команды с ЦСКА. Об этом рассказал один из болельщиков в соцсетях. Состязание в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) пройдет 10 марта на «УГМК-Арене».  «Билет был куплен, чек об оплате есть, на почту пришло сообщение от клуба об оплате, сейчас такое сообщение получил», — пишет Руслан. В письме от КРК «Уралец» сказано, что у молодого человека не прошла оплата, а билетов нет. С аналогичной проблемой столкнулись еще четыре человека, говорит другой любитель хоккея. Позже представители « Автомобилиста» уточнили, что на сайте, где продавались билеты, произошел сбой и заказ не был сформирован. « В данной ситуации мы вернем вам средства в полном объеме, необходимо лишь подать заявление» , — уточняет представитель хоккейного клуба. В telegram-канале фанатов обсуждают, что подобные накладки есть не у всех. Если человеку пришел билет, а не только платежная квитанция, то попасть на матч можно спокойно. URA.RU направило запрос в пресс-службу « Автомобилиста» . Ответ ожидается. Мачт пройдет 10 марта, билеты на него раскупили за пару часов, а сайт клуба даже не выдержал наплыва желающих. Новая ледовая арена является крупнейшим крытым спортивным объектом на Урале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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