Bloomberg: западные спецслужбы не верят в готовность Москвы уступить территории

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Спецслужбы Запада обвинили Путина в «максималистских» требованиях для прекращения огня
Спецслужбы Запада обвинили Путина в «максималистских» требованиях для прекращения огня Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Западные спецслужбы обвинили президента России Владимира Путина в якобы выдвижении заведомо неприемлемых условий для переговоров по Украине, утверждая, что Москва не готова к компромиссам. Об этом сообщает издание Bloomberg.

«Представители западных служб безопасности заявили, что президент России Владимир Путин не намерен идти на компромисс в вопросах, касающихся территории, миротворцев и нейтралитета Украины в любых мирных переговорах», — пишет издание. По мнению западных специалистов, Россия не уступит в вопросах территорий, размещения миротворцев и нейтралитета Украины, что ставит под угрозу усилия США по подготовке переговоров.

В ответ на данное заявление, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил РБК, что Россия открыта для мирных усилий, для мирного урегулирования вокруг Украины, а данные утверждения Запада не соответствуют действительности. В июне предыдущего года президент России огласил требования Москвы для остановки военных действий и начала мирных диалогов. Ключевые пункты включали: отвод украинских вооруженных сил с территорий ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, официальное признание этих регионов и Крыма частями Российской Федерации, а также нейтральный и ненуклеарный статус Украины.

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Западные спецслужбы обвинили президента России Владимира Путина в якобы выдвижении заведомо неприемлемых условий для переговоров по Украине, утверждая, что Москва не готова к компромиссам. Об этом сообщает издание Bloomberg. «Представители западных служб безопасности заявили, что президент России Владимир Путин не намерен идти на компромисс в вопросах, касающихся территории, миротворцев и нейтралитета Украины в любых мирных переговорах», — пишет издание. По мнению западных специалистов, Россия не уступит в вопросах территорий, размещения миротворцев и нейтралитета Украины, что ставит под угрозу усилия США по подготовке переговоров. В ответ на данное заявление, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил РБК, что Россия открыта для мирных усилий, для мирного урегулирования вокруг Украины, а данные утверждения Запада не соответствуют действительности. В июне предыдущего года президент России огласил требования Москвы для остановки военных действий и начала мирных диалогов. Ключевые пункты включали: отвод украинских вооруженных сил с территорий ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, официальное признание этих регионов и Крыма частями Российской Федерации, а также нейтральный и ненуклеарный статус Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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