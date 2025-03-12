Западные спецслужбы обвинили президента России Владимира Путина в якобы выдвижении заведомо неприемлемых условий для переговоров по Украине, утверждая, что Москва не готова к компромиссам. Об этом сообщает издание Bloomberg.
«Представители западных служб безопасности заявили, что президент России Владимир Путин не намерен идти на компромисс в вопросах, касающихся территории, миротворцев и нейтралитета Украины в любых мирных переговорах», — пишет издание. По мнению западных специалистов, Россия не уступит в вопросах территорий, размещения миротворцев и нейтралитета Украины, что ставит под угрозу усилия США по подготовке переговоров.
В ответ на данное заявление, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил РБК, что Россия открыта для мирных усилий, для мирного урегулирования вокруг Украины, а данные утверждения Запада не соответствуют действительности. В июне предыдущего года президент России огласил требования Москвы для остановки военных действий и начала мирных диалогов. Ключевые пункты включали: отвод украинских вооруженных сил с территорий ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, официальное признание этих регионов и Крыма частями Российской Федерации, а также нейтральный и ненуклеарный статус Украины.
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