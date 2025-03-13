На Украине объяснили взрыв во время пролета НЛО

Взрыв в Киеве произошел из-за подожженного авто военных
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Появилась версия причины взрыва в Киеве
Появилась версия причины взрыва в Киеве Фото:

На Украине предположили причину происшествия в Соломенском районе Киева, где недавно был замечен неопознанный летающий объект, после чего произошел громкий взрыв. По информации местного telegram-канала, причиной этому стал подожженный накануне автомобиль военных, а инцидент с НЛО просто совпал со взрывом.

«...Взорвалось подожженное накануне авто военных <...>, а падение неизвестного объекта, который в сети называют метеоритом (кометой, и даже звездой) — просто совпало по времени со взрывом», — пишет telegram-канал «Униан». Там также отметили, что в Киеве объявлена воздушная тревога в связи с угрозой атаки дронов «шахедов». 

В Киеве перед взрывом в небе был замечен объект, который мог быть метеоритом. Об этом сообщало украинское издание «Страна.ua». Подробности инцидента пока остаются неясными. Кадры НЛО стали появляться в украинских telegram-каналах.

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На Украине предположили причину происшествия в Соломенском районе Киева, где недавно был замечен неопознанный летающий объект, после чего произошел громкий взрыв. По информации местного telegram-канала, причиной этому стал подожженный накануне автомобиль военных, а инцидент с НЛО просто совпал со взрывом. «...Взорвалось подожженное накануне авто военных <...>, а падение неизвестного объекта, который в сети называют метеоритом (кометой, и даже звездой) — просто совпало по времени со взрывом», — пишет telegram-канал «Униан». Там также отметили, что в Киеве объявлена воздушная тревога в связи с угрозой атаки дронов «шахедов».  В Киеве перед взрывом в небе был замечен объект, который мог быть метеоритом. Об этом сообщало украинское издание «Страна.ua». Подробности инцидента пока остаются неясными. Кадры НЛО стали появляться в украинских telegram-каналах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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