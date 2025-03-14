Лукашенко: в ближайшее время Белоруссия не войдет в состав РФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил с заявлением, опровергающим возможность скорого объединения Белоруссии с Российской Федерацией. Такое заявление было сделано в ходе его выступления в Совете Федерации РФ.
«Когда Россия войдет в состав Белоруссии или, наоборот, Белоруссия войдет в состав России? Это вряд ли будет в ближайшее время, и, если мы будем в этом плане ломиться в открытую дверь, мы погубим все, что мы сделали. Надо идти спокойно, step by step, шаг за шагом что-то реализовывать, как мы делаем сейчас», — заявил Лукашенко.
Александр Лукашенко впервые выступает с речью в Совете Федерации РФ. Там сегодня проходит пленарное заседание. Сенаторы встретили его аплодисментами. На что Лукашенко скромно ответил, что еще даже «ничего не сделал хорошего в этом зале».
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