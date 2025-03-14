Фраза Лукашенко, что никто не вечен, рассмешила Совфед

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Лукашенко заявил, что никто не вечен и рассмешил Совфед
Лукашенко заявил, что никто не вечен и рассмешил Совфед Фото:

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая в Совете Федерации, рассмешил российских чиновников. В ходе своего выступления Лукашенко комментировал изменения в правительстве Белоруссии, подчеркивая обновление поколений в политике и неизбежность изменений. Его фраза «мы же не вечные» вызвала позитивную реакцию у присутствующих. 

«Не парьтесь по поводу того, что вот Лукашенко поменял правительство... Ну поменял... Я что-то незаконно сделал? Зачем поднимать эту бурю?.. Исключительно новое поколение... Мы же не вечные. Валентина Ивановна [Матвиенко], мы же не вечные?» — обратился Лукашенко к Матвиенко. Эти слова белорусского лидера вызвали смех среди присутствующих.

«Вы помоложе меня», — ответила Матвиенко на реплику президента Белоруссии. После Лукашенко продолжил выступать с речью. Трансляцию ведет Совет Федерации.

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая в Совете Федерации, рассмешил российских чиновников. В ходе своего выступления Лукашенко комментировал изменения в правительстве Белоруссии, подчеркивая обновление поколений в политике и неизбежность изменений. Его фраза «мы же не вечные» вызвала позитивную реакцию у присутствующих.  «Не парьтесь по поводу того, что вот Лукашенко поменял правительство... Ну поменял... Я что-то незаконно сделал? Зачем поднимать эту бурю?.. Исключительно новое поколение... Мы же не вечные. Валентина Ивановна [Матвиенко], мы же не вечные?» — обратился Лукашенко к Матвиенко. Эти слова белорусского лидера вызвали смех среди присутствующих. «Вы помоложе меня», — ответила Матвиенко на реплику президента Белоруссии. После Лукашенко продолжил выступать с речью. Трансляцию ведет Совет Федерации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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