Фраза Лукашенко, что никто не вечен, рассмешила Совфед

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая в Совете Федерации, рассмешил российских чиновников. В ходе своего выступления Лукашенко комментировал изменения в правительстве Белоруссии, подчеркивая обновление поколений в политике и неизбежность изменений. Его фраза «мы же не вечные» вызвала позитивную реакцию у присутствующих.
«Не парьтесь по поводу того, что вот Лукашенко поменял правительство... Ну поменял... Я что-то незаконно сделал? Зачем поднимать эту бурю?.. Исключительно новое поколение... Мы же не вечные. Валентина Ивановна [Матвиенко], мы же не вечные?» — обратился Лукашенко к Матвиенко. Эти слова белорусского лидера вызвали смех среди присутствующих.
«Вы помоложе меня», — ответила Матвиенко на реплику президента Белоруссии. После Лукашенко продолжил выступать с речью. Трансляцию ведет Совет Федерации.
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