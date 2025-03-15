В Петербурге мужчина получил открытую черепно-мозговую травму на гололеде

В Петербурге 37-летний мужчина получил тяжелые травмы, включая открытую черепно-мозговую после падения на льду. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».
«37-летний петербуржец 17 марта около 1 часа ночи поскользнулся на льдине и упал у дома 13/2 по Кронштадтской улице. В больницу его привезли с открытой черепно-мозговой травмой, скачком артериального давления и скоплением воздуха в мозговых оболочках», — пишет АН «Оперативное прикрытие».
Пострадавший был немедленно помещен в отделение нейрохирургии одной из городских больниц. Медицинские работники предпринимают все необходимые меры для стабилизации его состояния.
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