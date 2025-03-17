Авария произошла по улице Новостроя
В Екатеринбурге в результате лобового столкновения двух легковых машин пострадали четверо. Об этом сообщил корреспондент URA.RU.
«ДТП по Новостроя, 19. На месте работают экстренные службы. Пострадали четыре человека», — пояснил корреспондент агентства.
Редакция URA.RU запросила комментарий в Госавтоинспекции. Ответ ожидается.
Пострадавшим потребовалась помощь медиков
Обе машины получили серьезные повреждения
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