17 марта 2025

В жутком ДТП в Екатеринбурге пострадали четыре человека. Фото

Две легковушки столкнулись лоб в лоб в Екатеринбурге, есть пострадавшие
© Служба новостей «URA.RU»
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Авария произошла по улице Новостроя
Авария произошла по улице Новостроя Фото:

В Екатеринбурге в результате лобового столкновения двух легковых машин пострадали четверо. Об этом сообщил корреспондент URA.RU.

«ДТП по Новостроя, 19. На месте работают экстренные службы. Пострадали четыре человека», — пояснил корреспондент агентства.

Редакция URA.RU запросила комментарий в Госавтоинспекции. Ответ ожидается.

Пострадавшим потребовалась помощь медиков
Пострадавшим потребовалась помощь медиков
Фото:
Обе машины получили серьезные повреждения
Обе машины получили серьезные повреждения
Фото:

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В Екатеринбурге в результате лобового столкновения двух легковых машин пострадали четверо. Об этом сообщил корреспондент URA.RU. «ДТП по Новостроя, 19. На месте работают экстренные службы. Пострадали четыре человека», — пояснил корреспондент агентства. Редакция URA.RU запросила комментарий в Госавтоинспекции. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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