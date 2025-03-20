Уфимский нападающий повторил рекорд хоккеиста «Металлурга» по забитым шайбам

Форвард хоккейного клуба «Салават Юлаев» (Уфа) Джошуа Ливо повторил рекорд нападающего «Металлурга» (Магнитогорск, Челябинская область) Сергея Мозякина по количеству забитых за сезон шайб. Достичь отметки в 48 шайб Ливо смог в ходе игры с клубом «Сибирь».
«Джошуа Ливо забил 48 шайбу за сезон. Бросок канадец совершил на 16-й минуте второго периода», — сообщил корресподент URA.RU.
Ярославкий хоккеист Сергей Мозякин перешел в «Металлург» в 2011 году. «Снайперский» рекорд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) нападающий поставил в сезоне 2016/2017 года. Ливо первый форвард, которому удалось достичь того же количества забитых шайб за сезон.
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