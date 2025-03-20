Уфимский нападающий повторил рекорд хоккеиста «Металлурга» по забитым шайбам

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
«Металлург» – «Югра». Домашняя игра. Магнитогорск, мозякин сергей, хк металлург
Рекорда Сергея Мозякина по забитым за сезон шайбам впервые достигли с 2017 года Фото:

Форвард хоккейного клуба «Салават Юлаев» (Уфа) Джошуа Ливо повторил рекорд нападающего «Металлурга» (Магнитогорск, Челябинская область) Сергея Мозякина по количеству забитых за сезон шайб. Достичь отметки в 48 шайб Ливо смог в ходе игры с клубом «Сибирь».

«Джошуа Ливо забил 48 шайбу за сезон. Бросок канадец совершил на 16-й минуте второго периода», — сообщил корресподент URA.RU.

Ярославкий хоккеист Сергей Мозякин перешел в «Металлург» в 2011 году. «Снайперский» рекорд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) нападающий поставил в сезоне 2016/2017 года. Ливо первый форвард, которому удалось достичь того же количества забитых шайб за сезон.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Как Челябинская область проходит ранний паводок-2025, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Узнавайте подробности первыми на telegram-каналах «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск».

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Форвард хоккейного клуба «Салават Юлаев» (Уфа) Джошуа Ливо повторил рекорд нападающего «Металлурга» (Магнитогорск, Челябинская область) Сергея Мозякина по количеству забитых за сезон шайб. Достичь отметки в 48 шайб Ливо смог в ходе игры с клубом «Сибирь». «Джошуа Ливо забил 48 шайбу за сезон. Бросок канадец совершил на 16-й минуте второго периода», — сообщил корресподент URA.RU. Ярославкий хоккеист Сергей Мозякин перешел в «Металлург» в 2011 году. «Снайперский» рекорд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) нападающий поставил в сезоне 2016/2017 года. Ливо первый форвард, которому удалось достичь того же количества забитых шайб за сезон.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...