Министра образования возмутил низкий уровень интеллекта у иностранных студентов

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков выразил озабоченность качеством контингента иностранных студентов в России. На пленарном заседании в Высшей школе экономики он подчеркнул необходимость перехода к качественному подбору студентов.
«Качество контингента иностранных студентов оставляет желать лучшего», — передает РБК слова Валерия Фалькова. По его словам, вузы должны набирать действительно мотивированных на получение образования студентов, даже если при этом они не выполнят план. Таким образом, министр подчеркивает важность качественного отбора абитуриентов, что поможет повысить эффективность образовательной системы.
В рамках улучшения контроля за обучением иностранных студентов, Минобрнауки в сотрудничестве с Минцифры планирует создать единый цифровой профиль каждого студента. Это позволит более точно отслеживать их академические и социальные траектории, а также обеспечит более тесное взаимодействие университетов с миграционными службами.
Также Минобрнауки работает над законом для введения теста на русский язык для иностранных студентов. Он должен будет работать по аналогии с тем, который будет действовать для иностранных школьников с 1 апреля.
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