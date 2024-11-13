В Минпромторге рассказали, на каких автомобилях должны ездить госслужащие

Минпромторг РФ обновил список автомобилей, рекомендованных для государственных и муниципальных служащих. В перечень добавлены модели Lada Aura и Xcite X-Cross 8.
«Актуализирован перечень отечественных автомобилей, которые рекомендованы для приоритетного использования государственными и муниципальными служащими», — передает сообщение министерства ТАСС. В Минпромторге отметили, что в обновленный список попали такие отечественные автомобили, как Lada Aura и Xcite X-Cross 8.
Депутаты Госдумы ранее отказывались ездить на новой Lada Aura из-за отсутствия задних воздуховодов. Также отмечается, что у удлиненная задняя часть машины мешает открытию дверей на тесной парковке Госдумы, сообщает telegram-канал Mash.
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