В Минпромторге рассказали, на каких автомобилях должны ездить госслужащие

Минпромторг добавил список автомобилей для госслужащих две модели Lada
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Минпромторг добавил в перечень автомобиль Lada Aura
Минпромторг добавил в перечень автомобиль Lada Aura Фото:

Минпромторг РФ обновил список автомобилей, рекомендованных для государственных и муниципальных служащих. В перечень добавлены модели Lada Aura и Xcite X-Cross 8.

«Актуализирован перечень отечественных автомобилей, которые рекомендованы для приоритетного использования государственными и муниципальными служащими», — передает сообщение министерства ТАСС. В Минпромторге отметили, что в обновленный список попали такие отечественные автомобили, как Lada Aura и Xcite X-Cross 8. 

Депутаты Госдумы ранее отказывались ездить на новой Lada Aura из-за отсутствия задних воздуховодов. Также отмечается, что у удлиненная задняя часть машины мешает открытию дверей на тесной парковке Госдумы, сообщает telegram-канал Mash.

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Минпромторг РФ обновил список автомобилей, рекомендованных для государственных и муниципальных служащих. В перечень добавлены модели Lada Aura и Xcite X-Cross 8. «Актуализирован перечень отечественных автомобилей, которые рекомендованы для приоритетного использования государственными и муниципальными служащими», — передает сообщение министерства ТАСС. В Минпромторге отметили, что в обновленный список попали такие отечественные автомобили, как Lada Aura и Xcite X-Cross 8.  Депутаты Госдумы ранее отказывались ездить на новой Lada Aura из-за отсутствия задних воздуховодов. Также отмечается, что у удлиненная задняя часть машины мешает открытию дверей на тесной парковке Госдумы, сообщает telegram-канал Mash.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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