Шансы Запада отобрать замороженные золотовалютные резервы России крайне низки, так как большинство этих средств находится под юрисдикцией Бельгии, которая не желает их экспроприировать. Об этом сообщил главный экономист компании «Ренессанс Капитал» Олег Кузьмин.
«Шансы отобрать у России ее золотовалютные резервы, замороженные Западом за рубежом, на данный момент совершенно мизерные. Большая часть этих средств находится в Бельгии, под бельгийской юрисдикцией, которая отказывается экспроприировать российские деньги. Во всяком случае, пока», — заявил Кузьмин в интервью РИА Новости.
Он также подчеркнул, что сдержанное отношение Бельгии к экспроприации российских активов обусловлено страхом подорвать доверие к собственным финансовым институтам. Кузьмин указал на принцип неприкосновенности собственности, который играет ключевую роль в финансовой системе страны.
С начала 2022 года западные страны ввели санкции против России, включая заморозку активов на сумму около 300 миллиардов долларов, в ответ на ее политические действия. Некоторые из этих средств были направлены на поддержку Киева. 25 февраля госсекретарь Марко Рубио заявил, что США готовы обсудить замороженные активы с Россией после урегулирования ситуации на Украине, включая возможные компенсации пострадавшим компаниям. Он подчеркнул, что переговоры возможны только после достижения устойчивого перемирия и станут частью процесса восстановления двусторонних отношений, передает ОТР.
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