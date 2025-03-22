Умер один из старейших звукорежиссеров «Ленфильма» Владимир Персов

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На 80-м году жизни умер один из старейших звукорежиссеров «Ленфильма» Персов
На 80-м году жизни умер один из старейших звукорежиссеров «Ленфильма» Персов Фото:

Ушел из жизни известный звукорежиссер Владимир Персов, долгие годы работавший на киностудии «Ленфильм». О смерти мастера, заслуженного деятеля искусств России и лауреата премии «Ника», сообщила пресс-служба киностудии.

«Владимир Маркович работал на киностудии с 1969 года. Он прошел все ступеньки профессии. „Ленфильм“ скорбит вместе с родными и близкими. О времени и месте прощания сообщим отдельно», — рассказали в пресс-службе. Информацию об этом представители киностудии разместили на своем сайте

Персов внес значительный вклад в развитие отечественной кинематографии и глубокое уважение, которым он пользовался среди коллег. Он начал свою карьеру на «Ленфильме» как механик по обслуживанию звукотехники, затем стал звукооператором и продюсером. Он был не только успешным профессионалом в индустрии, но и уделял внимание образованию, преподавая в Санкт-Петербургском институте кино и телевидения. Многие из его учеников теперь являются известными звукорежиссерами.

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Ушел из жизни известный звукорежиссер Владимир Персов, долгие годы работавший на киностудии «Ленфильм». О смерти мастера, заслуженного деятеля искусств России и лауреата премии «Ника», сообщила пресс-служба киностудии. «Владимир Маркович работал на киностудии с 1969 года. Он прошел все ступеньки профессии. „Ленфильм“ скорбит вместе с родными и близкими. О времени и месте прощания сообщим отдельно», — рассказали в пресс-службе. Информацию об этом представители киностудии разместили на своем сайте.  Персов внес значительный вклад в развитие отечественной кинематографии и глубокое уважение, которым он пользовался среди коллег. Он начал свою карьеру на «Ленфильме» как механик по обслуживанию звукотехники, затем стал звукооператором и продюсером. Он был не только успешным профессионалом в индустрии, но и уделял внимание образованию, преподавая в Санкт-Петербургском институте кино и телевидения. Многие из его учеников теперь являются известными звукорежиссерами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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