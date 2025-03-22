CNN: военные из США в спешке делают систему ПРО «Золотой купол»

Американские военные экстренно разрабатывают новую систему противоракетной обороны под названием «Золотой купол» (Golden Dome). Проект направлен на защиту территории США от ракет большой дальности и является одним из ключевых оборонных приоритетов администрации президента Дональда Трампа, сообщил CNN. При этом Вашингтон дал указание не экономить на реализации проекта.
«Американские военные экстренно разрабатывают систему ПРО „Золотой купол“, которая способна защитить США от ударов ракет большой дальности. Белый дом поручил Пентагону не экономить средства на создание проекта, назвав его одним из главных оборонных приоритетов президента Дональда Трампа», — говорится в сообщении CNN. По информации телеканала, Белый дом дал указание не экономить на реализации проекта.
Проект «Золотой купол» находится на стадии концепции и предполагает создание системы, аналогичной израильской «Железному куполу». Однако американская версия будет существенно отличаться, так как она должна обеспечить защиту всей территории США от современных баллистических и гиперзвуковых ракет.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.