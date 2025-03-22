Сияние хорошо видно, когда небо безоблачное
В небе над Пермским краем в ночь на 23 марта появилось северное сияние. Увиденным жители региона делятся в социальных сетях и мессенджерах.
«В деревне Мироново. Сияние прямо разгорелось», — подписчица telegram-канала «Пермь с огоньком» Вика Иванова выложила в мессенджере свои фотографии.
Это уже не первый случай в году, когда яркое свечение озаряет ночное небо. Для Прикамья — событие перестало быть редкостью.
Зачастившее в Прикамье явление обусловлено повышенной геомагнитной активностью
Северное сияние — это явление легко предсказуемое
Небо над Мироново окрасилось в ярко-зеленый цвет
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