22 марта 2025
21 марта 2025

В ночном небе над Прикамьем появилось северное сияние. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Сияние хорошо видно, когда небо безоблачное
Сияние хорошо видно, когда небо безоблачное Фото:

В небе над Пермским краем в ночь на 23 марта появилось северное сияние. Увиденным жители региона делятся в социальных сетях и мессенджерах.

«В деревне Мироново. Сияние прямо разгорелось», — подписчица telegram-канала «Пермь с огоньком» Вика Иванова выложила в мессенджере свои фотографии.

Это уже не первый случай в году, когда яркое свечение озаряет ночное небо. Для Прикамья — событие перестало быть редкостью. 

Зачастившее в Прикамье явление обусловлено повышенной геомагнитной активностью
Зачастившее в Прикамье явление обусловлено повышенной геомагнитной активностью
Фото:
Северное сияние — это явление легко предсказуемое
Северное сияние — это явление легко предсказуемое
Фото:
Небо над Мироново окрасилось в ярко-зеленый цвет
Небо над Мироново окрасилось в ярко-зеленый цвет
Фото:

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В небе над Пермским краем в ночь на 23 марта появилось северное сияние. Увиденным жители региона делятся в социальных сетях и мессенджерах. «В деревне Мироново. Сияние прямо разгорелось», — подписчица telegram-канала «Пермь с огоньком» Вика Иванова выложила в мессенджере свои фотографии. Это уже не первый случай в году, когда яркое свечение озаряет ночное небо. Для Прикамья — событие перестало быть редкостью. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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