Пенсионер из ХМАО несколько месяцев отправлял деньги на мнимый инвестпроект

В Когалыме (ХМАО) пенсионер с июля 2024 года отправил на счета мошенников 1,2 миллиона рублей. Он был уверен, что вкладывает деньги в инвестиционный проект, но когда спустя девять месяцев решил их вывести, то понял, что был обманут.
«С заявлением о мошенничестве обратился местный житель 1964 года рождения. В июле 2024 года ему позвонила неизвестная женщина и рассказала о социальной программе инвестирования для пенсионеров. В течение девяти месяцев он сделал несколько переводов личных сбережений и кредитных средств на общую сумму 1 миллион 200 тысяч рублей. Когда пенсионер захотел вывести деньги, то его лицевой счет и телефон аферистки стал недоступен», — сообщается на сайте МВД по ХМАО-Югре.
В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают лиц, причастных к преступлению.
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