14 марта 2025

Пенсионер из ХМАО несколько месяцев отправлял деньги на мнимый инвестпроект

© Служба новостей «URA.RU»
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Пенсионер девять месяцев переводил деньги мошенникам
Пенсионер девять месяцев переводил деньги мошенникам Фото:

В Когалыме (ХМАО) пенсионер с июля 2024 года отправил на счета мошенников 1,2 миллиона рублей. Он был уверен, что вкладывает деньги в инвестиционный проект, но когда спустя девять месяцев решил их вывести, то понял, что был обманут.

«С заявлением о мошенничестве обратился местный житель 1964 года рождения. В июле 2024 года ему позвонила неизвестная женщина и рассказала о социальной программе инвестирования для пенсионеров. В течение девяти месяцев он сделал несколько переводов личных сбережений и кредитных средств на общую сумму 1 миллион 200 тысяч рублей. Когда пенсионер захотел вывести деньги, то его лицевой счет и телефон аферистки стал недоступен», — сообщается на сайте МВД по ХМАО-Югре.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают лиц, причастных к преступлению.

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В Когалыме (ХМАО) пенсионер с июля 2024 года отправил на счета мошенников 1,2 миллиона рублей. Он был уверен, что вкладывает деньги в инвестиционный проект, но когда спустя девять месяцев решил их вывести, то понял, что был обманут. «С заявлением о мошенничестве обратился местный житель 1964 года рождения. В июле 2024 года ему позвонила неизвестная женщина и рассказала о социальной программе инвестирования для пенсионеров. В течение девяти месяцев он сделал несколько переводов личных сбережений и кредитных средств на общую сумму 1 миллион 200 тысяч рублей. Когда пенсионер захотел вывести деньги, то его лицевой счет и телефон аферистки стал недоступен», — сообщается на сайте МВД по ХМАО-Югре. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают лиц, причастных к преступлению.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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