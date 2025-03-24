Переговоры РФ и США проходят в закрытом формате
новость из сюжетаПереговоры России, США и Украины по остановке конфликта
Новый раунд российско-американских переговоров начался в Саудовской Аравии. Об этом сообщает телеканал Al Arabya. Стороны намерены обсудить безопасность судоходства в Черном море.
Встреча делегаций будет закрытой. Журналистов попросили покинуть территорию. URA.RU рассказывает о ходе проведения переговоров в онлайн-трансляции.
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