В Эр-Риаде начался новый этап российско-американских переговоров

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Переговоры РФ и США проходят в закрытом формате
Переговоры РФ и США проходят в закрытом формате Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Новый раунд российско-американских переговоров начался в Саудовской Аравии. Об этом сообщает телеканал Al Arabya. Стороны намерены обсудить безопасность судоходства в Черном море.

Встреча делегаций будет закрытой. Журналистов попросили покинуть территорию. URA.RU рассказывает о ходе проведения переговоров в онлайн-трансляции. 

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Новый раунд российско-американских переговоров начался в Саудовской Аравии. Об этом сообщает телеканал Al Arabya. Стороны намерены обсудить безопасность судоходства в Черном море. Встреча делегаций будет закрытой. Журналистов попросили покинуть территорию. URA.RU рассказывает о ходе проведения переговоров в онлайн-трансляции. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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