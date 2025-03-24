В поселке Межевом под Саткой в Челябинской области управляющая компания десять лет не может провести ремонт дырявой крыши, из-за которой затапливает квартиры и подъезд. Семь лет назад УК предложила собственникам починить кровлю за их счет. Точку в этой истории готова поставить региональная жилинспекция.
«Вот так „живёт“ дом по улице 1 Мая, 28. Десятый год длится эпопея с крышей этого дома. В 2018 году моей тете предложили скинуться на ремонт крыши, она и соседи отказались. УК так ничего и не сделала», — рассказала URA.RU премянница владелицы квартиры Светлана А.
Женщина уточнила, что все эти годы управляющая компания ремонтирует прохудившуюся крышу заплатками, но в целом ничего не меняется. Вода с потолка течет в квартиры и подъезд, из-за чего отваливается штукатурка и появляется плесень. Капремонт кровли собственникам пообещали в 2022-2024 году, но тоже ничего сделано не было. Как сообщили URA.RU в пресс-службе региональной жилинспекции. собственники обращались к ним с этим вопросом.
«Обращение по этому вопросу в настоящее время находится на рассмотрении в ГЖИ, 27 марта будет проведен инспекционный визит в отношении обслуживающей организации ООО „Жилищный сервис“. Вместе с тем в ходе рассмотрения получена информация, что работы по капитальному ремонту кровли подрядчик обязан будет произвести в рамках действующего договора. Работы стартуют в мае и завершатся в срок до 24 сентября 2025 года», — уточнили в пресс-службе ведомства.
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