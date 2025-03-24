Готовые блюда из автоматов подорожают в 2025 году

Основатель сети микромаркетов Шерстов: еда из автоматов подорожает на 10%
© Служба новостей «URA.RU»
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Стоимость готовых блюд в офисных микромаркетах и вендинговых автоматах вырастет в среднем на 10%
Стоимость готовых блюд в офисных микромаркетах и вендинговых автоматах вырастет в среднем на 10% Фото:

Основатель сети бесконтактных микромаркетов «ВремяЕсть» Алексей Шерстов предсказывает, что в 2025 году цены на готовые блюда в офисных микромаркетах и вендинговых автоматах увеличатся на 10% по сравнению с текущим годом. По его словам, причина резкого роста цен — инфляция и изменение курса валют. 

«Основными факторами роста остаются инфляция, изменение курса валют, расходы на обслуживание оборудования, а также удорожание сырья и логистики <...> Однако компании, работающие в сфере вендинга и микромаркетов, могут сдерживать рост цен на определенные товары за счет стабильного спроса, работы с поставщиками и оптимизации закупок», — рассказал Шерстов  в интервью для «Газеты.Ru».

Основатель сети микромаркетов подчеркнул, что сильнее всего подорожают блюда с рыбой, мясом и свежими овощами. Изменение в цене вызвано высокими затратами на сырье и сезонностью продукции. 

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Основатель сети бесконтактных микромаркетов «ВремяЕсть» Алексей Шерстов предсказывает, что в 2025 году цены на готовые блюда в офисных микромаркетах и вендинговых автоматах увеличатся на 10% по сравнению с текущим годом. По его словам, причина резкого роста цен — инфляция и изменение курса валют.  «Основными факторами роста остаются инфляция, изменение курса валют, расходы на обслуживание оборудования, а также удорожание сырья и логистики <...> Однако компании, работающие в сфере вендинга и микромаркетов, могут сдерживать рост цен на определенные товары за счет стабильного спроса, работы с поставщиками и оптимизации закупок», — рассказал Шерстов  в интервью для «Газеты.Ru». Основатель сети микромаркетов подчеркнул, что сильнее всего подорожают блюда с рыбой, мясом и свежими овощами. Изменение в цене вызвано высокими затратами на сырье и сезонностью продукции. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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