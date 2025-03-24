Готовые блюда из автоматов подорожают в 2025 году

Основатель сети бесконтактных микромаркетов «ВремяЕсть» Алексей Шерстов предсказывает, что в 2025 году цены на готовые блюда в офисных микромаркетах и вендинговых автоматах увеличатся на 10% по сравнению с текущим годом. По его словам, причина резкого роста цен — инфляция и изменение курса валют.
«Основными факторами роста остаются инфляция, изменение курса валют, расходы на обслуживание оборудования, а также удорожание сырья и логистики <...> Однако компании, работающие в сфере вендинга и микромаркетов, могут сдерживать рост цен на определенные товары за счет стабильного спроса, работы с поставщиками и оптимизации закупок», — рассказал Шерстов в интервью для «Газеты.Ru».
Основатель сети микромаркетов подчеркнул, что сильнее всего подорожают блюда с рыбой, мясом и свежими овощами. Изменение в цене вызвано высокими затратами на сырье и сезонностью продукции.
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