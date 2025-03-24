24 марта 2025

Свердловский боец СВО два года не мог получить выплату из-за мелкой опечатки

© Служба новостей «URA.RU»
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Солдат получил тяжелое ранение во время минометного обстрела (архивное фото)
Солдат получил тяжелое ранение во время минометного обстрела (архивное фото) Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Военнослужащий из Североуральска (Свердловская область), мобилизованный в зону спецоперации на Украине, два года не мог получить страховую выплату за ранение из-за опечатки в одной букве. Об этом рассказал депутат Госдумы от региона Максим Иванов.

«Со слов заявителя, в отправленных для страховой бумагах его статус был указан как контрактник, а не мобилизованный: стояла буква „К “ вместо „М“. Страховая закономерно отправила документы обратно в воинскую часть с требованием устранить неточность. Замена одной буквы на другую затянулась на два года», — написал Иванов в своем telegram-канале.

Никакие усилия бойца не смогли сократить срок решения проблемы. Тогда он обратился за помощью, а уже вскоре военная прокуратура ЦВО выяснила, где «зависли» документы солдата, и проконтролировала, чтобы в исправленном виде их направили в страховую. По словам депутата, накануне свердловчанин получил страховку.

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Военнослужащий из Североуральска (Свердловская область), мобилизованный в зону спецоперации на Украине, два года не мог получить страховую выплату за ранение из-за опечатки в одной букве. Об этом рассказал депутат Госдумы от региона Максим Иванов. «Со слов заявителя, в отправленных для страховой бумагах его статус был указан как контрактник, а не мобилизованный: стояла буква „К “ вместо „М“. Страховая закономерно отправила документы обратно в воинскую часть с требованием устранить неточность. Замена одной буквы на другую затянулась на два года», — написал Иванов в своем telegram-канале. Никакие усилия бойца не смогли сократить срок решения проблемы. Тогда он обратился за помощью, а уже вскоре военная прокуратура ЦВО выяснила, где «зависли» документы солдата, и проконтролировала, чтобы в исправленном виде их направили в страховую. По словам депутата, накануне свердловчанин получил страховку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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