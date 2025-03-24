Свердловский боец СВО два года не мог получить выплату из-за мелкой опечатки

Военнослужащий из Североуральска (Свердловская область), мобилизованный в зону спецоперации на Украине, два года не мог получить страховую выплату за ранение из-за опечатки в одной букве. Об этом рассказал депутат Госдумы от региона Максим Иванов.
«Со слов заявителя, в отправленных для страховой бумагах его статус был указан как контрактник, а не мобилизованный: стояла буква „К “ вместо „М“. Страховая закономерно отправила документы обратно в воинскую часть с требованием устранить неточность. Замена одной буквы на другую затянулась на два года», — написал Иванов в своем telegram-канале.
Никакие усилия бойца не смогли сократить срок решения проблемы. Тогда он обратился за помощью, а уже вскоре военная прокуратура ЦВО выяснила, где «зависли» документы солдата, и проконтролировала, чтобы в исправленном виде их направили в страховую. По словам депутата, накануне свердловчанин получил страховку.
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