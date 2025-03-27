В Перми потушили горящий ангар. Видео

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Причину возгорания сейчас устанавливают
Причину возгорания сейчас устанавливают Фото:

В Перми потушили ангар на улице Соликамской. Там находится цех по переработке металла.

«Горение локализовано на 200 квадратных метрах. Всего к ликвидации было привлечено 45 спасателей и 10 единиц техники. Причина инцидента сейчас устанавливается», — сообщили в ГУ МЧС России по Пермскому краю. 

Ранее URA.RU сообщало, что пожарные эвакуировали из производственного цеха 50 газовых баллонов. 15 работников предприятия вышли самостоятельно. Пострадавших нет.

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В Перми потушили ангар на улице Соликамской. Там находится цех по переработке металла. «Горение локализовано на 200 квадратных метрах. Всего к ликвидации было привлечено 45 спасателей и 10 единиц техники. Причина инцидента сейчас устанавливается», — сообщили в ГУ МЧС России по Пермскому краю.  Ранее URA.RU сообщало, что пожарные эвакуировали из производственного цеха 50 газовых баллонов. 15 работников предприятия вышли самостоятельно. Пострадавших нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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