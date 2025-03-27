Причину возгорания сейчас устанавливают
В Перми потушили ангар на улице Соликамской. Там находится цех по переработке металла.
«Горение локализовано на 200 квадратных метрах. Всего к ликвидации было привлечено 45 спасателей и 10 единиц техники. Причина инцидента сейчас устанавливается», — сообщили в ГУ МЧС России по Пермскому краю.
Ранее URA.RU сообщало, что пожарные эвакуировали из производственного цеха 50 газовых баллонов. 15 работников предприятия вышли самостоятельно. Пострадавших нет.
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