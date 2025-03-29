Раскрыто местоположение тайника со взрывчаткой для теракта в Москве

У гаражей на востоке Москвы находился тайник с СВУ для теракта
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Россиянин по указу украинских спецслужб спрятал СВУ у гаражей в Москве (архивное фото)
Россиянин по указу украинских спецслужб спрятал СВУ у гаражей в Москве (архивное фото) Фото:

В Москве накануне был предотвращен теракт благодаря оперативной работе ФСБ, которая задержала агента украинских спецслужб. Мужчина планировал использовать взрывное устройство, спрятанное у гаражей на востоке Москвы, недалеко от Измайловского кремля.

«По заданию куратора изъял из тайника СВУ с часовым механизмом, которое необходимо было заложить в Москве в одном из административных зданий», — сообщили РИА Новости в ФСБ. Сам задержанный рассказал силовикам, что был завербован украинскими спецслужбами в феврале 2025 года.

После совершения теракта его куратор обещал обеспечить выезд на Украину для участия в боевых действиях против ВС РФ. У мужчины было изъято готовое к применению СВУ массой пять килограммов на основе аммонала с таймером, а также смартфон для связи с украинскими спецслужбами.

Предотвращение теракта в Москве стало возможным благодаря оперативной работе ФСБ, которая задержала гражданина России. Тот ранее был судим за тяжкие преступления.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Москве накануне был предотвращен теракт благодаря оперативной работе ФСБ, которая задержала агента украинских спецслужб. Мужчина планировал использовать взрывное устройство, спрятанное у гаражей на востоке Москвы, недалеко от Измайловского кремля. «По заданию куратора изъял из тайника СВУ с часовым механизмом, которое необходимо было заложить в Москве в одном из административных зданий», — сообщили РИА Новости в ФСБ. Сам задержанный рассказал силовикам, что был завербован украинскими спецслужбами в феврале 2025 года. После совершения теракта его куратор обещал обеспечить выезд на Украину для участия в боевых действиях против ВС РФ. У мужчины было изъято готовое к применению СВУ массой пять килограммов на основе аммонала с таймером, а также смартфон для связи с украинскими спецслужбами. Предотвращение теракта в Москве стало возможным благодаря оперативной работе ФСБ, которая задержала гражданина России. Тот ранее был судим за тяжкие преступления.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...