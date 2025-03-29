Раскрыто местоположение тайника со взрывчаткой для теракта в Москве

В Москве накануне был предотвращен теракт благодаря оперативной работе ФСБ, которая задержала агента украинских спецслужб. Мужчина планировал использовать взрывное устройство, спрятанное у гаражей на востоке Москвы, недалеко от Измайловского кремля.
«По заданию куратора изъял из тайника СВУ с часовым механизмом, которое необходимо было заложить в Москве в одном из административных зданий», — сообщили РИА Новости в ФСБ. Сам задержанный рассказал силовикам, что был завербован украинскими спецслужбами в феврале 2025 года.
После совершения теракта его куратор обещал обеспечить выезд на Украину для участия в боевых действиях против ВС РФ. У мужчины было изъято готовое к применению СВУ массой пять килограммов на основе аммонала с таймером, а также смартфон для связи с украинскими спецслужбами.
Предотвращение теракта в Москве стало возможным благодаря оперативной работе ФСБ, которая задержала гражданина России. Тот ранее был судим за тяжкие преступления.
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