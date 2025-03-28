В Москве предотвращен теракт

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Мужчина должен был взорвать здание в Москве по запросу спецслужб Киева
Мужчина должен был взорвать здание в Москве по запросу спецслужб Киева Фото:

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в административном здании Москвы. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«В Москве задержан <...> гражданин России, 1972 года рождения, планировавший в интересах украинских спецслужб подрыв самодельного взрывного устройства в местах массового скопления людей», — отметили в ЦОС ФСБ РФ. Там добавили, что он был ранее судим по статьям убийство, вымогательство и грабеж. 

У задержанного изъяли собранную бомбу массой пять килограмм и смартфон с переписками с представителями украинских спецслужб. Мужчина рассказал, что был завербован в феврале текущего года и должен был взорвать административное здание.

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Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в административном здании Москвы. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России. «В Москве задержан <...> гражданин России, 1972 года рождения, планировавший в интересах украинских спецслужб подрыв самодельного взрывного устройства в местах массового скопления людей», — отметили в ЦОС ФСБ РФ. Там добавили, что он был ранее судим по статьям убийство, вымогательство и грабеж.  У задержанного изъяли собранную бомбу массой пять килограмм и смартфон с переписками с представителями украинских спецслужб. Мужчина рассказал, что был завербован в феврале текущего года и должен был взорвать административное здание.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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