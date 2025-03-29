На Украине сделали негативные выводы по итогам переговоров с США

Экс-посол Елисеев: Украина и США не добились успеха на переговорах
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США и Украина находятся в статусе проигравших, заявил Елисеев
США и Украина находятся в статусе проигравших, заявил Елисеев Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Переговоры в Саудовской Аравии закончились полным провалом для Украины и США. Такое мнение выразил бывший заместитель министра иностранных дел Украины Константин Елисеев.

«Знаю, что своими словами разочарую многих, но мы, украинцы и американцы, в этих переговорах проиграли всухую», — передает слова Елисеева радио «НВ». Он добавил, что Киев не смог добиться более выгодных условий.

Обсуждение вопросов, таких как статус присоединившихся к России регионов и контроль над территорией, а также меры по обеспечению безопасности, проходило в Саудовской Аравии с участием представителей России и США. В результате был достигнут ряд соглашений, включая временный запрет на удары по энергетическим объектам и меры для обеспечения безопасности судоходства в Черном море, но выполнение условий зависит от снятия санкций с России.

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Переговоры в Саудовской Аравии закончились полным провалом для Украины и США. Такое мнение выразил бывший заместитель министра иностранных дел Украины Константин Елисеев. «Знаю, что своими словами разочарую многих, но мы, украинцы и американцы, в этих переговорах проиграли всухую», — передает слова Елисеева радио «НВ». Он добавил, что Киев не смог добиться более выгодных условий. Обсуждение вопросов, таких как статус присоединившихся к России регионов и контроль над территорией, а также меры по обеспечению безопасности, проходило в Саудовской Аравии с участием представителей России и США. В результате был достигнут ряд соглашений, включая временный запрет на удары по энергетическим объектам и меры для обеспечения безопасности судоходства в Черном море, но выполнение условий зависит от снятия санкций с России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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