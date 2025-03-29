На Украине сделали негативные выводы по итогам переговоров с США

Переговоры в Саудовской Аравии закончились полным провалом для Украины и США. Такое мнение выразил бывший заместитель министра иностранных дел Украины Константин Елисеев.
«Знаю, что своими словами разочарую многих, но мы, украинцы и американцы, в этих переговорах проиграли всухую», — передает слова Елисеева радио «НВ». Он добавил, что Киев не смог добиться более выгодных условий.
Обсуждение вопросов, таких как статус присоединившихся к России регионов и контроль над территорией, а также меры по обеспечению безопасности, проходило в Саудовской Аравии с участием представителей России и США. В результате был достигнут ряд соглашений, включая временный запрет на удары по энергетическим объектам и меры для обеспечения безопасности судоходства в Черном море, но выполнение условий зависит от снятия санкций с России.
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