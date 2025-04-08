«Выставлена на аукцион в США»: курганскую пенсионерку обманули мошенники под видом ФСБ

Пожилая женщина из Кургана стала жертвой серии мошеннических атак, которые едва не привели к продаже ее квартиры. Она перевела аферистам 600 тысяч рублей. Об этом сообщает УМВД России по Курганской области.
Аферисты использовали сложную схему, включая фальсификацию документов и ложные звонки от имени сотрудников банка и ФСБ, угрожая потерей жилья. «Затем ей позвонил лже сотрудник ФСБ, который сообщил, что ее квартира „выставлена на аукцион в США“, и для спасения жилья нужно срочно продать его через риелторов, а вырученные средства „задекларировать“. В течение недели мошенники держали женщину в страхе, угрожая уголовным преследованием, но при этом изображали поддержку», — пишет ведомство. После осознания обмана женщина отключила свой телефон и на следующий день обратилась в полицию.
В Кургане неоднократно регистрировались случаи мошенничества, направленные против пожилых людей. Ранее одна из жительниц города уже потеряла значительные суммы денег и даже квартиру после общения с аферистами, выдававшими себя за сотрудников банка и ФСБ.
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