В Перми отказались от проведения первомайской демонстрации

В 2025 году в Перми традиционное первомайское шествие вновь не состоится. Вместо этого, 1 мая в ДК имени Солдатова пройдет праздничный концерт, посвященный Дню Весны и Труда и международной солидарности трудящихся. Лозунгом Первомая-2025 будет: «Добросовестный труд — залог Победы!».
«Главным событием там станет награждение медалью „Трудовая гордость Пермского края“ из рук главы региона. Эту награду учредили указом губернатора в ноябре 2024 года. Ее будут вручать представителям профсоюзных организаций», — сообщает ИА «Текст» со ссылкой на «Пермский крайсовпроф».
Последняя первомайская демонстрация в краевой столице прошла в 2019 году. На следующий год ее отменили из-за пандемии ковида. В 2023 году шествие хотели возобновит в традиционном формате, однако затем все-таки отказались от идеи проведения. В 2024 году демонстрацию заменил автопробег с флагами.
Ранее URA.RU сообщало о том, что в Перми запустят три высотных фейерверка в майские праздники и День города. Аукцион по поиску подрядчика уже состоялся. В День Весны и Труда в небо запустят 406 фейерверочных шаров, длительность салюта составит не менее пяти минут.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!