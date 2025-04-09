Челябинский губернатор Текслер предупредил о высоких рисках лесных пожаров

Муниципалитеты Челябинской области должны быть готовы к введению особого противопожарного режима и соответствующих ограничений в связи с аномальными температурами в апреле. Об этом заявил губернатор региона Алексей Текслер.
«Актуальная температура воздуха в апреле выше нормы. По всем прогнозам, тенденция укрепится, соответственно, риски ландшафтных пожаров возрастают. Если ситуация будет ухудшаться, необходимо своевременно вводить особый противопожарный режим, ограничивать вход и въезд в леса», — подчеркнул глава региона.
Текслер отметил, что в области разработаны все необходимые противопожарные мероприятия. Сейчас главная задача каждого муниципалитета — их соблюдение.
«Это в первую очередь запрет на сельскохозяйственные палы, требования к обустройству минерализованных полос, усиление разъяснительной работы с гражданами, организация мобильных контрольных групп. Каждый несет персональную ответственность за участок работы в части своих полномочий», — добавил губернатор.
В апреле синоптики пообещали в Челябинской области аномальную жару. При этом 10 апреля на Челябинск может обрушиться месячная норма осадков.
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