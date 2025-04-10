На Екатеринбург обрушился апрельский снегопад. Фото

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Апрельский снегопад. Екатеринбург, небоскреб, непогода, екатеринбург , снегопад, бизнес-центр высоцкий
Снег будет валить беспрерывно несколько часов Фото:

На Екатеринбург 10 апреля, как и обещали синоптики, обрушился снегопад, а в добавок к нему дождь. В середине дня осадки замечали лишь в нескольких районах, а к вечеру непогода настигла весь город.

Согласно карте осадков, осадки не перестанут валить примерно до 02:00. Синоптик Алексей Пулин сообщал, что снежный покров образуется уже к вечеру, а утром 11 апреля он может составить несколько сантиметров.

С экстренным предупреждением из-за непогоды выступили инспекторы ДПС, предупредив о появлении гололедицы на дорогах. В Госавтоинспекции призвали водителей отказаться от дальних поездок и при возможности выбрать альтернативные виды транспорта.

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На Екатеринбург 10 апреля, как и обещали синоптики, обрушился снегопад, а в добавок к нему дождь. В середине дня осадки замечали лишь в нескольких районах, а к вечеру непогода настигла весь город. Согласно карте осадков, осадки не перестанут валить примерно до 02:00. Синоптик Алексей Пулин сообщал, что снежный покров образуется уже к вечеру, а утром 11 апреля он может составить несколько сантиметров. С экстренным предупреждением из-за непогоды выступили инспекторы ДПС, предупредив о появлении гололедицы на дорогах. В Госавтоинспекции призвали водителей отказаться от дальних поездок и при возможности выбрать альтернативные виды транспорта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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