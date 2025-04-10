На Екатеринбург 10 апреля, как и обещали синоптики, обрушился снегопад, а в добавок к нему дождь. В середине дня осадки замечали лишь в нескольких районах, а к вечеру непогода настигла весь город.
Согласно карте осадков, осадки не перестанут валить примерно до 02:00. Синоптик Алексей Пулин сообщал, что снежный покров образуется уже к вечеру, а утром 11 апреля он может составить несколько сантиметров.
С экстренным предупреждением из-за непогоды выступили инспекторы ДПС, предупредив о появлении гололедицы на дорогах. В Госавтоинспекции призвали водителей отказаться от дальних поездок и при возможности выбрать альтернативные виды транспорта.
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