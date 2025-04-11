Лавров: обмен заключенными укрепляет отношения России и США

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Обмен заключенными укрепил отношения России и США, заявил Лавров
Обмен заключенными укрепил отношения России и США, заявил Лавров Фото:

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул важность обмена заключенными между Москвой и Вашингтоном. Он подчеркнул, что такие действия способствуют наращиванию взаимного доверия.

«Идея [обмена] родилась одновременно с обеих сторон, я уверен, что любой гуманитарный жест, даже когда идет речь о том, что два человека воссоединятся со своими семьями, — это всегда позитивно», — сказал Лавров. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в Казахстане.

Он также добавил, что такие действия способствуют наращиванию взаимного доверия, хотя его полное восстановление потребует значительного времени. По словам Лаврова, обмен заключенными является важным шагом на пути к восстановлению доверия между Россией и США, но процесс этот будет длительным.

Россия и США провели успешный обмен заключенными в Абу-Даби. В рамках сделки, РФ освободила Ксению Карелину, а США — Артура Петрова. После госдеп США потребовал от России освободить 72-летнего американского гражданина Стивена Хаббарда.

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул важность обмена заключенными между Москвой и Вашингтоном. Он подчеркнул, что такие действия способствуют наращиванию взаимного доверия. «Идея [обмена] родилась одновременно с обеих сторон, я уверен, что любой гуманитарный жест, даже когда идет речь о том, что два человека воссоединятся со своими семьями, — это всегда позитивно», — сказал Лавров. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в Казахстане. Он также добавил, что такие действия способствуют наращиванию взаимного доверия, хотя его полное восстановление потребует значительного времени. По словам Лаврова, обмен заключенными является важным шагом на пути к восстановлению доверия между Россией и США, но процесс этот будет длительным. Россия и США провели успешный обмен заключенными в Абу-Даби. В рамках сделки, РФ освободила Ксению Карелину, а США — Артура Петрова. После госдеп США потребовал от России освободить 72-летнего американского гражданина Стивена Хаббарда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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