Лавров: обмен заключенными укрепляет отношения России и США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул важность обмена заключенными между Москвой и Вашингтоном. Он подчеркнул, что такие действия способствуют наращиванию взаимного доверия.
«Идея [обмена] родилась одновременно с обеих сторон, я уверен, что любой гуманитарный жест, даже когда идет речь о том, что два человека воссоединятся со своими семьями, — это всегда позитивно», — сказал Лавров. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в Казахстане.
Он также добавил, что такие действия способствуют наращиванию взаимного доверия, хотя его полное восстановление потребует значительного времени. По словам Лаврова, обмен заключенными является важным шагом на пути к восстановлению доверия между Россией и США, но процесс этот будет длительным.
Россия и США провели успешный обмен заключенными в Абу-Даби. В рамках сделки, РФ освободила Ксению Карелину, а США — Артура Петрова. После госдеп США потребовал от России освободить 72-летнего американского гражданина Стивена Хаббарда.
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