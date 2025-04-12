12 апреля 2025

Журова ответила на слова Гашека о русских корнях Гретцки

Депутат ГД Журова: Гашек держит марку русофобии
© Служба новостей «URA.RU»
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Журова прокомментировала высказывание Гашека
Журова прокомментировала высказывание Гашека Фото:

Двукратный обладатель Кубка Стэнли экс-хоккеист Доминик Гашек держит марку русофобии. Такое мнение высказала олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова на фоне высказываний спортсмена о русских корнях канадского хоккеиста Уэйна Гретцки.

«Он же политик уже, поэтому держит эту марку русофобского настроения. Он просто русофоб. <…> Он так и будет все критиковать. Можно сказать, у нас вообще славянские корни тогда у всех. <…> Гретцки сам решит, кто он», — высказалась Журова в беседе с  Lenta.ru.

Доминик Гашек, известный чешский хоккеист и двукратный обладатель Кубка Стэнли, заявил, что дед Уэйна Гретцки не имел русских корней, а был наполовину белорусом и наполовину украинцем. Это заявление прозвучало на фоне комментариев Гретцки о том, что его дедушка был бы рад, если бы россиянин побил его рекорд по количеству голов в НХЛ.

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Двукратный обладатель Кубка Стэнли экс-хоккеист Доминик Гашек держит марку русофобии. Такое мнение высказала олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова на фоне высказываний спортсмена о русских корнях канадского хоккеиста Уэйна Гретцки. «Он же политик уже, поэтому держит эту марку русофобского настроения. Он просто русофоб. <…> Он так и будет все критиковать. Можно сказать, у нас вообще славянские корни тогда у всех. <…> Гретцки сам решит, кто он», — высказалась Журова в беседе с  Lenta.ru. Доминик Гашек, известный чешский хоккеист и двукратный обладатель Кубка Стэнли, заявил, что дед Уэйна Гретцки не имел русских корней, а был наполовину белорусом и наполовину украинцем. Это заявление прозвучало на фоне комментариев Гретцки о том, что его дедушка был бы рад, если бы россиянин побил его рекорд по количеству голов в НХЛ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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