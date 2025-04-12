Журова ответила на слова Гашека о русских корнях Гретцки

Двукратный обладатель Кубка Стэнли экс-хоккеист Доминик Гашек держит марку русофобии. Такое мнение высказала олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова на фоне высказываний спортсмена о русских корнях канадского хоккеиста Уэйна Гретцки.
«Он же политик уже, поэтому держит эту марку русофобского настроения. Он просто русофоб. <…> Он так и будет все критиковать. Можно сказать, у нас вообще славянские корни тогда у всех. <…> Гретцки сам решит, кто он», — высказалась Журова в беседе с Lenta.ru.
Доминик Гашек, известный чешский хоккеист и двукратный обладатель Кубка Стэнли, заявил, что дед Уэйна Гретцки не имел русских корней, а был наполовину белорусом и наполовину украинцем. Это заявление прозвучало на фоне комментариев Гретцки о том, что его дедушка был бы рад, если бы россиянин побил его рекорд по количеству голов в НХЛ.
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