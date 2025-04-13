13 апреля 2025

Политолог объяснил приезд Уиткоффа в Россию

Баранчик: приезд Уиткоффа в Россию связан с «дедлайном» Трампа
© Служба новостей «URA.RU»
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Стив Уиткофф (слева) прибыл в Россию из-за «дедлайна» Трампа, считает Баранчик
Стив Уиткофф (слева) прибыл в Россию из-за «дедлайна» Трампа, считает Баранчик Фото:
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Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Приезд в Россию спецпосланника США Стивена Уиткоффа связан с «дедлайном» главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом рассказал политолог Юрий Баранчик.

«У Трампа есть некий дедлайн: 100 дней с момента его избрания, который наступает 20 апреля. Ему надо что-то показать публике, а пока показывать нечего», — передает слова Баранчика радио Sputnik. Он добавил, что все громкие заявления президента США столкнулись с суровой реальностью.

Как отметил политолог, на текущий момент исполнений обещаний, данных Трампом, так и не произошло. Торговый конфликт, инициированный президентом США против множества стран, также не привел к значимым результатам. В итоге, по словам эксперта, американской стороне пришлось импровизировать на ходу.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что беседа Путина и Уиткоффа может стать первым шагом на пути встречи президентов России и США. Он также добавил, что главы стран в этом крайне заинтересованы. В Кремле также отметили, что спикеры обсуждали на встрече вопрос урегулирования конфликта на Украине. 

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Приезд в Россию спецпосланника США Стивена Уиткоффа связан с «дедлайном» главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом рассказал политолог Юрий Баранчик. «У Трампа есть некий дедлайн: 100 дней с момента его избрания, который наступает 20 апреля. Ему надо что-то показать публике, а пока показывать нечего», — передает слова Баранчика радио Sputnik. Он добавил, что все громкие заявления президента США столкнулись с суровой реальностью. Как отметил политолог, на текущий момент исполнений обещаний, данных Трампом, так и не произошло. Торговый конфликт, инициированный президентом США против множества стран, также не привел к значимым результатам. В итоге, по словам эксперта, американской стороне пришлось импровизировать на ходу. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что беседа Путина и Уиткоффа может стать первым шагом на пути встречи президентов России и США. Он также добавил, что главы стран в этом крайне заинтересованы. В Кремле также отметили, что спикеры обсуждали на встрече вопрос урегулирования конфликта на Украине. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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