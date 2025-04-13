Политолог объяснил приезд Уиткоффа в Россию

Приезд в Россию спецпосланника США Стивена Уиткоффа связан с «дедлайном» главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом рассказал политолог Юрий Баранчик.
«У Трампа есть некий дедлайн: 100 дней с момента его избрания, который наступает 20 апреля. Ему надо что-то показать публике, а пока показывать нечего», — передает слова Баранчика радио Sputnik. Он добавил, что все громкие заявления президента США столкнулись с суровой реальностью.
Как отметил политолог, на текущий момент исполнений обещаний, данных Трампом, так и не произошло. Торговый конфликт, инициированный президентом США против множества стран, также не привел к значимым результатам. В итоге, по словам эксперта, американской стороне пришлось импровизировать на ходу.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что беседа Путина и Уиткоффа может стать первым шагом на пути встречи президентов России и США. Он также добавил, что главы стран в этом крайне заинтересованы. В Кремле также отметили, что спикеры обсуждали на встрече вопрос урегулирования конфликта на Украине.
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