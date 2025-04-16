Полпред президента в Уральском федеральном округе Артем Жога встретился с замминистра юстиции РФ Али Алхановым в Екатеринбурге, чтобы обсудить вопросы, связанные с деятельностью иностранных агентов. Об этом рассказали в пресс-службе полпредства.
«Были подняты вопросы, касающиеся деятельности в сфере иностранных агентов. Стороны отметили важность обеспечения законности и повышения эффективности контроля за деятельностью граждан, имеющих этот статус», — пояснили там.
На встрече затрагивались темы развития и регулирования юридической помощи участникам и ветеранам спецоперации. «Участники СВО должны оперативно получать качественные правовые услуги — все, которые им необходимы», — подчеркнул Жога.
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