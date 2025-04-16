Жога обсудил иноагентов с замминистра юстиции, приехавшим в Екатеринбург. Фото

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Жога призвал усилить контроль за иноагентами
Жога призвал усилить контроль за иноагентами Фото:

Полпред президента в Уральском федеральном округе Артем Жога встретился с замминистра юстиции РФ Али Алхановым в Екатеринбурге, чтобы обсудить вопросы, связанные с деятельностью иностранных агентов. Об этом рассказали в пресс-службе полпредства.

«Были подняты вопросы, касающиеся деятельности в сфере иностранных агентов. Стороны отметили важность обеспечения законности и повышения эффективности контроля за деятельностью граждан, имеющих этот статус», — пояснили там.

На встрече затрагивались темы развития и регулирования юридической помощи участникам и ветеранам спецоперации. «Участники СВО должны оперативно получать качественные правовые услуги — все, которые им необходимы», — подчеркнул Жога.

Встреча состоялась в резиденции-дворце
Встреча состоялась в резиденции-дворце
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Полпред президента в Уральском федеральном округе Артем Жога встретился с замминистра юстиции РФ Али Алхановым в Екатеринбурге, чтобы обсудить вопросы, связанные с деятельностью иностранных агентов. Об этом рассказали в пресс-службе полпредства. «Были подняты вопросы, касающиеся деятельности в сфере иностранных агентов. Стороны отметили важность обеспечения законности и повышения эффективности контроля за деятельностью граждан, имеющих этот статус», — пояснили там. На встрече затрагивались темы развития и регулирования юридической помощи участникам и ветеранам спецоперации. «Участники СВО должны оперативно получать качественные правовые услуги — все, которые им необходимы», — подчеркнул Жога.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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