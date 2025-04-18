Найк Борзов едет на главный мотофестиваль Урала

Легенда инди-рока Найк Борзов и группа Drummatix выступят в Екатеринбурге на фестивале мотокультуры, музыки и спорта «Движение». Об этом URA.RU рассказали организаторы.
Музыканты выйдут на главную сцену 7 июня: Drummatix даст концерт в 19:50, Борзов — в 21:00. Вход на площадку «Капсула времени» будет свободным.
Мероприятия пройдут 7 и 8 июня, помимо столицы Урала насыщенная программа будет и в Верхней Пышме. Ожидаются выступления мотоспортсменов, литературный фестиваль, кинофестиваль, лекции, выставки, гастрофесты, концерты и многое другое.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!