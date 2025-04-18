Найк Борзов едет на главный мотофестиваль Урала

Найк Борзов и группа Drummatix выступят на фестивале «Движение» в Екатеринбурге
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Найк Борзов выступит на «Капсуле времени»
Найк Борзов выступит на «Капсуле времени» Фото:

Легенда инди-рока Найк Борзов и группа Drummatix выступят в Екатеринбурге на фестивале мотокультуры, музыки и спорта «Движение». Об этом URA.RU рассказали организаторы.

Музыканты выйдут на главную сцену 7 июня: Drummatix даст концерт в 19:50, Борзов — в 21:00. Вход на площадку «Капсула времени» будет свободным.

Мероприятия пройдут 7 и 8 июня, помимо столицы Урала насыщенная программа будет и в Верхней Пышме. Ожидаются выступления мотоспортсменов, литературный фестиваль, кинофестиваль, лекции, выставки, гастрофесты, концерты и многое другое.

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Легенда инди-рока Найк Борзов и группа Drummatix выступят в Екатеринбурге на фестивале мотокультуры, музыки и спорта «Движение». Об этом URA.RU рассказали организаторы. Музыканты выйдут на главную сцену 7 июня: Drummatix даст концерт в 19:50, Борзов — в 21:00. Вход на площадку «Капсула времени» будет свободным. Мероприятия пройдут 7 и 8 июня, помимо столицы Урала насыщенная программа будет и в Верхней Пышме. Ожидаются выступления мотоспортсменов, литературный фестиваль, кинофестиваль, лекции, выставки, гастрофесты, концерты и многое другое.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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