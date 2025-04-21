Politico: Канада может войти в состав ЕС

Канада с большой вероятностью может войти в состав Евросоюза. Согласно опубликованному в марте опросу канадской исследовательской компании Abacus Data, за это проголосовали 44% жителей страны, против выступили 34%. Об этом сообщил профессор европейской политики в Швейцарской высшей технической школе Цюриха Франк Шиммельфенниг.
«Канада точно могла бы иметь на это [вхождение в состав ЕС] право. Вероятно, во многих отношениях [она] ближе к европейским ценностям, органам власти и политике, чем многие из текущих стран-кандидатов», — заявил Шиммельфенниг, его слова передает газета Politico.
Схожей позиции придерживается профессор Маастрихтского университета, специалист по внешней поддержке демократии ЕС Жизель Боссе. Она подчеркнула, что «европейская идентичность — это, скорее, вопрос мировоззрения». Боссе напомнила, что с юридической точки зрения понятие «европейское государство» официально не определено и не ограничивается только географическими рамками континентальной Европы: многие страны ЕС имеют территории в Карибском бассейне, Тихоокеанском регионе и Арктике. По ее словам, канадцев можно назвать «особого рода европейцами», поскольку значительная часть населения страны имеет европейское происхождение, а основы политического устройства, правовой системы и демократических институтов Канада унаследовала именно из Европы.
В то же время замдиректора аналитического Центра европейских реформ Иэн Бонд отметил, что доказать принадлежность Канады к Европе на практике было бы крайне сложно. Даже если страна удовлетворяет критериям «европейскости», перед ней встанут серьезные экономические препятствия. Так, вступление в ЕС потребовало бы от Канады введения таможенной границы с США и применения европейских тарифов и ограничений на импорт американских товаров. Бонд подчеркнул, что подобные меры нанесли бы канадской стороне значительный экономический ущерб, который надолго перевесил бы потенциальные преимущества от членства в Евросоюзе.
На данный момент кандидатами на вступление в ЕС являются Северная Македония, Сербия, Албания, Босния и Герцеговина, Грузия, Молдавия, Черногория, Турция и Украина. Также Евросоюз считает еще одним кандидатом непризнанное Косово.
Ранее политический советник премьера Венгрии Балаж Орбан сообщил, что интеграция Украины в ЕС в 12 раз превысит бюджет объединения на 2025 год. Это обойдется в 2,5 трлн евро. Затраты пойдут на восстановление украинских территорий после конфликта. При этом Орбан заявил, что США отказались выделять на это деньги, передает 360.ru.
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