Звездного боксера из Екатеринбурга арестовали за похищение жителя Самары

Екатеринбургского боксера Халилова обвинили в похищении жителя Самары

22 апреля 2025 в 15:04 Размер текста - 17 +

Суд арестовал Тимура Халилова до 18 мая (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге задержали мастера спорта по боксу, призера чемпионата России — Тимура Халилова. Его обвиняют в похищении жителя Самары Павла М., сказал источник URA.RU в силовой среде. Суд уже избрал меру пресечения Халилову. «Он будет находиться под стражей до 18 мая», — отметили в Орджоникидзевском райсуде. Ранее по этому же уголовному делу были арестованы Гелоревазович Гуледани и Андрей Густугульдин. Следователи считают, что они напали на Павла 11 марта в Самаре. Мужчину избили, заставили сесть в машину и увезли на Уралмаш (Екатеринбург). Там его якобы удерживали несколько дней в квартире. СК возбуждил дело по ч. 2 ст. 126 УК РФ (Похищение группой лиц по предварительному сговору). Наказание по этой статье предполагает до 12 лет тюрьмы. Халилов — неоднократный призер различных соревнований. В 2018-м он выиграл турнир по боксу памяти первого председателя Федерации бокса СССР Георгия Свиридова. В прошлом году занял третье место в чемпионате России, который проходил в Иркутске. Тимур имеет награду «За честь и доблесть» от Федерации бокса РФ как участник российской спецоперации на Украине. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге задержали мастера спорта по боксу, призера чемпионата России — Тимура Халилова. Его обвиняют в похищении жителя Самары Павла М., сказал источник URA.RU в силовой среде. Суд уже избрал меру пресечения Халилову. «Он будет находиться под стражей до 18 мая», — отметили в Орджоникидзевском райсуде. Ранее по этому же уголовному делу были арестованы Гелоревазович Гуледани и Андрей Густугульдин. Следователи считают, что они напали на Павла 11 марта в Самаре. Мужчину избили, заставили сесть в машину и увезли на Уралмаш (Екатеринбург). Там его якобы удерживали несколько дней в квартире. СК возбуждил дело по ч. 2 ст. 126 УК РФ (Похищение группой лиц по предварительному сговору). Наказание по этой статье предполагает до 12 лет тюрьмы. Халилов — неоднократный призер различных соревнований. В 2018-м он выиграл турнир по боксу памяти первого председателя Федерации бокса СССР Георгия Свиридова. В прошлом году занял третье место в чемпионате России, который проходил в Иркутске. Тимур имеет награду «За честь и доблесть» от Федерации бокса РФ как участник российской спецоперации на Украине.