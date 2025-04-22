Ушаков заявил, что Уиткофф снова приедет в Москву на этой неделе

На этой неделе в Москву снова приедет спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Однако неизвестна цель визита Уиткоффа.
«Ждем», — заявил Ушаков в ответ на вопрос о том, приедет ли на этой неделе Уиткофф в Москву. Его слова передает РИА Новости.
Ранее американский спецпосланник уже посещал Россию. По данным СМИ, он мог провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным. Также Стив Уиткофф встречался в Вашингтоне с представителем президента РФ Кириллом Дмитриевым. Телеканала CNN писал, что спецпосланник Штатов хочет провести еще одну встречу в Москве с представители России. Он планирует убедить их заключить рамочное соглашение по Украине.
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