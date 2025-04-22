Ушаков заявил, что Уиткофф снова приедет в Москву на этой неделе

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Ушаков рассказал, когда Уиткофф приедет в Москву
Ушаков рассказал, когда Уиткофф приедет в Москву Фото:
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Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

На этой неделе в Москву снова приедет спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Однако неизвестна цель визита Уиткоффа. 

«Ждем», — заявил Ушаков в ответ на вопрос о том, приедет ли на этой неделе Уиткофф в Москву. Его слова передает РИА Новости. 

Ранее американский спецпосланник уже посещал Россию. По данным СМИ, он мог провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным. Также Стив Уиткофф встречался в Вашингтоне с представителем президента РФ Кириллом Дмитриевым. Телеканала CNN писал, что спецпосланник Штатов хочет провести еще одну встречу в Москве с представители России. Он планирует убедить их заключить рамочное соглашение по Украине.

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На этой неделе в Москву снова приедет спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Однако неизвестна цель визита Уиткоффа.  «Ждем», — заявил Ушаков в ответ на вопрос о том, приедет ли на этой неделе Уиткофф в Москву. Его слова передает РИА Новости.  Ранее американский спецпосланник уже посещал Россию. По данным СМИ, он мог провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным. Также Стив Уиткофф встречался в Вашингтоне с представителем президента РФ Кириллом Дмитриевым. Телеканала CNN писал, что спецпосланник Штатов хочет провести еще одну встречу в Москве с представители России. Он планирует убедить их заключить рамочное соглашение по Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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