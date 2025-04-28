Мишустин рассказал о главной гордости России

Мишустин: Россия гордится подвигом тех, кто защищал страну в годы ВОВ
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Михаил Мишустин выступил на марафоне общества «Знание»
Михаил Мишустин выступил на марафоне общества «Знание» Фото:
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Подвиг тех, кто защищал страну в годы Великой Отечественной войны — это гордость России. Об этом напомнил премьер РФ Михаил Мишустин во время лекции на марафоне общество «Знание». 

«Мы гордимся подвигом всех, кто самоотверженно защищал независимость нашей Родины. Они настоящие герои, чья отвага, преданность делу вдохновляют нас и сегодня», — сказал Мишустин.

Премьер также напомнил о подвиге тех, кто боролся вдали от фронта: врачей, медсестер, ученых и деятелей культуры. А деятели культуры, например, певцы, актеры и музыканты, вдохновляли бойцов. 

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Подвиг тех, кто защищал страну в годы Великой Отечественной войны — это гордость России. Об этом напомнил премьер РФ Михаил Мишустин во время лекции на марафоне общество «Знание».  «Мы гордимся подвигом всех, кто самоотверженно защищал независимость нашей Родины. Они настоящие герои, чья отвага, преданность делу вдохновляют нас и сегодня», — сказал Мишустин. Премьер также напомнил о подвиге тех, кто боролся вдали от фронта: врачей, медсестер, ученых и деятелей культуры. А деятели культуры, например, певцы, актеры и музыканты, вдохновляли бойцов. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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