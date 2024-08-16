16 августа 2024

В Екатеринбурге выбрали самую красивую девушку города. Фото

«Мисс Екатеринбург — 2024» стала Алена Козлова
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Конкурс прошел под проливным дождем
Конкурс прошел под проливным дождем Фото:
новость из сюжета
Екатеринбург отмечает 301 год

Победительницей «Мисс Екатеринбург — 2024» стала Алена Козлова. По традиции корону ей вручили мэр города Алексей Орлов и финалистка прошлого года Александра Кузнецова, сообщает корреспондент URA.RU с церемонии награждения.

«В качестве приза девушке вручили не только корону, но и путевку на двоих на Мальдивы», — передает корреспондент. Мисс «Зрительских симпатий» получила Мария Турунцева. Диана Мальцева стала первой вице-мисс, второй — Софья Котельникова.

В прошлом году победительницей стала Александра Кузнецова. Девушка отучилась на бухгалтера-экономиста в УрГЭУ, следуя примеру родных, но работать по специальности не стала. Александра предпочла быть ретушером. В качестве приза ей вручили двухкомнатную квартиру в ЖК «Миллениум» в Юго-Западном районе.

Алена Козлова — победительница
Алена Козлова — победительница
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Победительницей «Мисс Екатеринбург — 2024» стала Алена Козлова. По традиции корону ей вручили мэр города Алексей Орлов и финалистка прошлого года Александра Кузнецова, сообщает корреспондент URA.RU с церемонии награждения. «В качестве приза девушке вручили не только корону, но и путевку на двоих на Мальдивы», — передает корреспондент. Мисс «Зрительских симпатий» получила Мария Турунцева. Диана Мальцева стала первой вице-мисс, второй — Софья Котельникова. В прошлом году победительницей стала Александра Кузнецова. Девушка отучилась на бухгалтера-экономиста в УрГЭУ, следуя примеру родных, но работать по специальности не стала. Александра предпочла быть ретушером. В качестве приза ей вручили двухкомнатную квартиру в ЖК «Миллениум» в Юго-Западном районе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...