Победительницей «Мисс Екатеринбург — 2024» стала Алена Козлова. По традиции корону ей вручили мэр города Алексей Орлов и финалистка прошлого года Александра Кузнецова, сообщает корреспондент URA.RU с церемонии награждения.
«В качестве приза девушке вручили не только корону, но и путевку на двоих на Мальдивы», — передает корреспондент. Мисс «Зрительских симпатий» получила Мария Турунцева. Диана Мальцева стала первой вице-мисс, второй — Софья Котельникова.
В прошлом году победительницей стала Александра Кузнецова. Девушка отучилась на бухгалтера-экономиста в УрГЭУ, следуя примеру родных, но работать по специальности не стала. Александра предпочла быть ретушером. В качестве приза ей вручили двухкомнатную квартиру в ЖК «Миллениум» в Юго-Западном районе.
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