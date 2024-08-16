В Екатеринбурге выбрали самую красивую девушку города. Фото

«Мисс Екатеринбург — 2024» стала Алена Козлова

17 августа 2024 в 21:14 Размер текста - 17 +

Конкурс прошел под проливным дождем Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Екатеринбург отмечает 301 год Победительницей «Мисс Екатеринбург — 2024» стала Алена Козлова. По традиции корону ей вручили мэр города Алексей Орлов и финалистка прошлого года Александра Кузнецова, сообщает корреспондент URA.RU с церемонии награждения. «В качестве приза девушке вручили не только корону, но и путевку на двоих на Мальдивы», — передает корреспондент. Мисс «Зрительских симпатий» получила Мария Турунцева. Диана Мальцева стала первой вице-мисс, второй — Софья Котельникова. В прошлом году победительницей стала Александра Кузнецова. Девушка отучилась на бухгалтера-экономиста в УрГЭУ, следуя примеру родных, но работать по специальности не стала. Александра предпочла быть ретушером. В качестве приза ей вручили двухкомнатную квартиру в ЖК «Миллениум» в Юго-Западном районе. Алена Козлова — победительница Фото: Екатерина Крылова / URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Победительницей «Мисс Екатеринбург — 2024» стала Алена Козлова. По традиции корону ей вручили мэр города Алексей Орлов и финалистка прошлого года Александра Кузнецова, сообщает корреспондент URA.RU с церемонии награждения. «В качестве приза девушке вручили не только корону, но и путевку на двоих на Мальдивы», — передает корреспондент. Мисс «Зрительских симпатий» получила Мария Турунцева. Диана Мальцева стала первой вице-мисс, второй — Софья Котельникова. В прошлом году победительницей стала Александра Кузнецова. Девушка отучилась на бухгалтера-экономиста в УрГЭУ, следуя примеру родных, но работать по специальности не стала. Александра предпочла быть ретушером. В качестве приза ей вручили двухкомнатную квартиру в ЖК «Миллениум» в Юго-Западном районе.