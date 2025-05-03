ГД приоритетно рассмотрит законопроект об ответственности для дропперов

Володин: Госдума оперативно рассмотрит проект об ответственности дропперов
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Законопроект Володин пообещал рассмотреть в приоритетном порядке
Законопроект Володин пообещал рассмотреть в приоритетном порядке Фото:

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин сообщил, что нижняя палата парламента в приоритетном порядке рассмотрит законопроект, предусматривающий введение уголовной ответственности для так называемых дропперов. Документ был внесен в Госдуму правительством Российской Федерации 2 мая 2025 года.

«Рассмотрим законопроект в приоритетном порядке <...> Разработанные меры дополнят систему норм, направленных на противодействие кибермошенникам, действующим через цепочку соучастников. Такое решение ограничит преступников в возможностях обналичивания похищенных денег. Это позволит более эффективно защищать граждан и их средства», — написал Володин в telegram-канале. 

В рамках инициативы предлагается внести изменения в статью 187 Уголовного кодекса РФ, регулирующую незаконный оборот средств платежа. Законопроект предусматривает установление ответственности для лиц, оказывающих содействие кибермошенникам в выводе похищенных денежных средств с использованием электронных платежных инструментов. В случае принятия закона, за подобные деяния может быть назначено наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет, а также штрафа в размере до одного миллиона рублей.

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Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин сообщил, что нижняя палата парламента в приоритетном порядке рассмотрит законопроект, предусматривающий введение уголовной ответственности для так называемых дропперов. Документ был внесен в Госдуму правительством Российской Федерации 2 мая 2025 года. «Рассмотрим законопроект в приоритетном порядке <...> Разработанные меры дополнят систему норм, направленных на противодействие кибермошенникам, действующим через цепочку соучастников. Такое решение ограничит преступников в возможностях обналичивания похищенных денег. Это позволит более эффективно защищать граждан и их средства», — написал Володин в telegram-канале.  В рамках инициативы предлагается внести изменения в статью 187 Уголовного кодекса РФ, регулирующую незаконный оборот средств платежа. Законопроект предусматривает установление ответственности для лиц, оказывающих содействие кибермошенникам в выводе похищенных денежных средств с использованием электронных платежных инструментов. В случае принятия закона, за подобные деяния может быть назначено наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет, а также штрафа в размере до одного миллиона рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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