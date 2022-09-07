Трасса М-5 между Челябинском и Екатеринбургом стала четырехполосной

07 сентября 2022 в 13:12 Размер текста - 17 +

Министр транспорта РФ Виталий Савельев торжественно откроет полностью четырехполосный участок дороги между Челябинской и Свердловской областями Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Торжественная церемония открытия 40-километрового участка трассы М-5 «Урал» между Челябинском и Екатеринбургом состоится 8 сентября, сообщили URA.RU в ФКУ «Упрдор „Южный Урал“». Дорогу между столицами Свердловской и Челябинской областей сделали четырехполосной на всем ее протяжении. «Мероприятия, посвященное вводу в эксплуатацию участка автомобильной дороги М-5 „Урал“ Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск (км 79 — км 121) состоится в четверг, в 14:00. После капитального ремонта на данном участке весь маршрут по М-5 от Челябинска до Екатеринбурга будет иметь четыре полосы движения», — пояснили в пресс-службе ведомства. Ожидается участие главы Федерального дорожного агентства Романа Новикова, губернатора Челябинской области Алексея Текслера, министра дорожного хозяйства и транспорта региона Алексея Нечаева и начальника ФКУ Упрдор «Южный Урал» Владимира Муравьева», — пояснили в пресс-службе ведомства. Также планируется участие по видеоконференцсвязи министра транспорта России Виталия Савельева. Интенсивность движения на этом изначально двухполосном участке М-5 достигала 15 тысяч машин в сутки. Поэтому 40-километровую «двухполоску» решили расширить. Работы начали два года назад, на каждом этапе они шли с опережением графика. В 2020 году сдали в эксплуатацию 12 км вместо запланированных 8 км, в 2021 году — 19 км вместо запланированных 12,5 км. К осени 2022 года капремонт дорожники обещали полностью завершить оставшиеся 9 километров, что и было сделано. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Торжественная церемония открытия 40-километрового участка трассы М-5 «Урал» между Челябинском и Екатеринбургом состоится 8 сентября, сообщили URA.RU в ФКУ «Упрдор „Южный Урал“». Дорогу между столицами Свердловской и Челябинской областей сделали четырехполосной на всем ее протяжении. «Мероприятия, посвященное вводу в эксплуатацию участка автомобильной дороги М-5 „Урал“ Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск (км 79 — км 121) состоится в четверг, в 14:00. После капитального ремонта на данном участке весь маршрут по М-5 от Челябинска до Екатеринбурга будет иметь четыре полосы движения», — пояснили в пресс-службе ведомства. Ожидается участие главы Федерального дорожного агентства Романа Новикова, губернатора Челябинской области Алексея Текслера, министра дорожного хозяйства и транспорта региона Алексея Нечаева и начальника ФКУ Упрдор «Южный Урал» Владимира Муравьева», — пояснили в пресс-службе ведомства. Также планируется участие по видеоконференцсвязи министра транспорта России Виталия Савельева. Интенсивность движения на этом изначально двухполосном участке М-5 достигала 15 тысяч машин в сутки. Поэтому 40-километровую «двухполоску» решили расширить. Работы начали два года назад, на каждом этапе они шли с опережением графика. В 2020 году сдали в эксплуатацию 12 км вместо запланированных 8 км, в 2021 году — 19 км вместо запланированных 12,5 км. К осени 2022 года капремонт дорожники обещали полностью завершить оставшиеся 9 километров, что и было сделано.