Председатель Челябинского облсуда Малашковец получил новое звание

Председатель Челябинского облсуда Вячеслав Малашковец стал заслуженным юристом области. Постановление о присвоении звания подписал губернатор региона Алексей Текслер. Поставление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
«За заслуги в обеспечении прав и свобод граждан и на основании Закона Челябинской области „О наградах Челябинской области“ постановляю: присвоить почетное звание „Заслуженный юрист Челябинской области“ Малашковцу Вячеславу Владимировичу председателю Челябинского областного суда. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию», — говорится в постановлении.
Малашковец руководит областным судом с 2019 года. В середине марта президент России Владимир Путин утвердил его на второй срок.
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