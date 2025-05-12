Председатель Челябинского облсуда Малашковец получил новое звание

Председатель Челябинского облсуда Малашковец стал заслуженным юристом области
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Вячеслав Малашковец получил звание «Заслуженный юрист Челябинской области»
Вячеслав Малашковец получил звание «Заслуженный юрист Челябинской области» Фото:

Председатель Челябинского облсуда Вячеслав Малашковец стал заслуженным юристом области. Постановление о присвоении звания подписал губернатор региона Алексей Текслер. Поставление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«За заслуги в обеспечении прав и свобод граждан и на основании Закона Челябинской области „О наградах Челябинской области“ постановляю: присвоить почетное звание „Заслуженный юрист Челябинской области“ Малашковцу Вячеславу Владимировичу председателю Челябинского областного суда. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию», — говорится в постановлении.

Малашковец руководит областным судом с 2019 года. В середине марта президент России Владимир Путин утвердил его на второй срок.

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Председатель Челябинского облсуда Вячеслав Малашковец стал заслуженным юристом области. Постановление о присвоении звания подписал губернатор региона Алексей Текслер. Поставление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. «За заслуги в обеспечении прав и свобод граждан и на основании Закона Челябинской области „О наградах Челябинской области“ постановляю: присвоить почетное звание „Заслуженный юрист Челябинской области“ Малашковцу Вячеславу Владимировичу председателю Челябинского областного суда. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию», — говорится в постановлении. Малашковец руководит областным судом с 2019 года. В середине марта президент России Владимир Путин утвердил его на второй срок.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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