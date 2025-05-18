Министр Силуанов рассмеялся на встрече с Путиным, когда вспомнили о налоговых послаблениях

Журналист Зарубин: Силуанов рассмеялся после вопроса о налоговых послаблениях
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Силуанов заявил, что проблему налоговых послаблений можно было решить до вопроса Путина
Силуанов заявил, что проблему налоговых послаблений можно было решить до вопроса Путина Фото:

Министр финансов России Антон Силуанов рассмеялся в ответ на вопрос президента страны Владимира Путина о налоговых поступлениях. Соответствующее видео опубликовано в telegram-каналах.

«Пожалуй, еще никогда страна не слышала столь продолжительного смеха министра финансов. Путин еще в начале встречи сказал, что планирует „стрелочку переводить, когда будут возникать вопросы“, и стрелочка указала на Антона Силанова, когда стали просить о налоговых послаблениях», — прокомментировал журналист Павел Зарубин произошедшее на совещании. Видео опубликовано в его telegram-канале. 

В ответ на вопрос журналиста о том, почему у него было такое хорошее настроение, Силуанов ответил, что таковое у него всегда. Он отметил, что в министерстве финансов всегда очень много сложных вопросов, поэтому ему всегда приходится улыбаться. «В данной ситуации действительно так сложилось, что вопросы, которые поднимаются, действительно можно решить», — сказал министр финансов.

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Министр финансов России Антон Силуанов рассмеялся в ответ на вопрос президента страны Владимира Путина о налоговых поступлениях. Соответствующее видео опубликовано в telegram-каналах. «Пожалуй, еще никогда страна не слышала столь продолжительного смеха министра финансов. Путин еще в начале встречи сказал, что планирует „стрелочку переводить, когда будут возникать вопросы“, и стрелочка указала на Антона Силанова, когда стали просить о налоговых послаблениях», — прокомментировал журналист Павел Зарубин произошедшее на совещании. Видео опубликовано в его telegram-канале.  В ответ на вопрос журналиста о том, почему у него было такое хорошее настроение, Силуанов ответил, что таковое у него всегда. Он отметил, что в министерстве финансов всегда очень много сложных вопросов, поэтому ему всегда приходится улыбаться. «В данной ситуации действительно так сложилось, что вопросы, которые поднимаются, действительно можно решить», — сказал министр финансов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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