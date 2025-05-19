Политолог Марков: изменения в Конституцию могут внести после СВО

Марков высказал мнение про серьезные изменения в Конституции после СВО
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Новые поправки могут быть внесены только после окончания специальной военной операции
Новые поправки могут быть внесены только после окончания специальной военной операции Фото:

В будущем, после окончания СВО, Россию ожидают серьезные изменения в Конституции. Политолог Сергей Марков высказал свое видение того, какими могут быть эти поправки и когда их стоит ожидать.

«Я думаю, что, во-первых, новые регионы могут войти в состав России, и это само по себе будет достаточно серьёзными изменениями»,— рассказал Марков «Ридусу». Кроме того, политолог отметил вероятность усиления акцента на традиционных ценностях в Конституции. По его словам, новые поправки могут быть внесены только после окончания специальной военной операции на Украине.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой, выступая на XIII Петербургском международном юридическом форуме, заявил, что поправки 2020 года не станут последними. Он отметил, что нынешняя редакция Конституции была принята в других условиях, а после начала СВО в стране произошли значительные перемены. По его мнению, предстоящие изменения могут быть даже более существенными, чем те, что обсуждались пять лет назад.

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В будущем, после окончания СВО, Россию ожидают серьезные изменения в Конституции. Политолог Сергей Марков высказал свое видение того, какими могут быть эти поправки и когда их стоит ожидать. «Я думаю, что, во-первых, новые регионы могут войти в состав России, и это само по себе будет достаточно серьёзными изменениями»,— рассказал Марков «Ридусу». Кроме того, политолог отметил вероятность усиления акцента на традиционных ценностях в Конституции. По его словам, новые поправки могут быть внесены только после окончания специальной военной операции на Украине. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой, выступая на XIII Петербургском международном юридическом форуме, заявил, что поправки 2020 года не станут последними. Он отметил, что нынешняя редакция Конституции была принята в других условиях, а после начала СВО в стране произошли значительные перемены. По его мнению, предстоящие изменения могут быть даже более существенными, чем те, что обсуждались пять лет назад.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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