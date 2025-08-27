Названа причина, почему производство шин стремится к историческому минимуму

Производство автомобильных шин в России во втором квартале 2025 года сократилось на 18,9% в годовом выражении, приблизившись к историческим минимумам. Основными причинами стали обвал рынка новых автомобилей и массовая экономия населения на замене резины.
«Производство легковых шин в РФ во втором квартале сократилось на 18,9% год к году, до 7,39 млн штук, . Относительно первого квартала также фиксируется негативная динамика — на 10,5%», —следует из данных ЦРПТ (оператор системы маркировки «Честный знак»). Эксперты и участники отрасли полагают, что причина этому — аномальная весна с перепадами температур, передает «Коммерсант».
За январь–июль рынок упал на 24% (до 651 тыс. единиц). Меньше новых машин — меньше потребность в первичных комплектах шин. Потребители начали экономить, они «докатывают» старые шины, переходят на более дешевые бренды (преимущественно китайские). Кроме того, такси и каршеринг оптимизируют расходы из-за высокой ключевой ставки, откладывают обновление парка. По словам гендиректора «Кордианта» Вадима Володина производители ожидают дальнейшего снижения продаж зимних шин из-за кризиса авторынка. Также высказался и главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков: «Граждане сознательно экономят — это общий тренд 2025 года».
Поставки зарубежных шин выросли на 11% (до 5,4 млн шт. за квартал), что усилило конкуренцию для российских производителей. В отрасли ожидают сезонного роста спроса осенью, однако долгосрочное восстановление будет зависеть от динамики авторынка и ключевой ставки ЦБ, из источников «Коммерсанта».
Ранее сообщалось, что в предстоящем сезоне не предвидится уменьшения цен на зимние шины; напротив, эксперты прогнозируют их удорожание. Согласно оценкам специалистов, средний рост стоимости в сегменте бюджетных шин может достичь 15–25%, а для ряда премиальных моделей повышение цен способно составить до 40%, передает «Российская газета».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.